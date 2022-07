Le ministre conservateur du Trésor devrait être limogé pour un deuxième emploi dans un paradis fiscal, selon le Parti travailliste

Les travaillistes exhortent le prochain chef conservateur à s’engager à limoger un ministre du Trésor qui perçoit plusieurs salaires d’entreprises liées à un paradis fiscal notoire.

Richard Fuller, qui a été nommé dans les derniers jours du poste de Premier ministre de Boris Johnson, est payé 80 000 £ par an par les sociétés financières – ce que l’opposition décrit comme un “conflit d’intérêts choquant”

Le député, qui reçoit l’argent pour l’équivalent d’un jour ouvrable par mois, a l’habitude de préconiser une réglementation financière “légère” et une “déréglementation” pour les entreprises de services financiers comme ses employeurs.

Pourtant, dans son nouveau rôle de secrétaire économique du Trésor, M. Fuller est en charge de la régulation financière d’entreprises telles que celles pour lesquelles il travaille.

Pour aggraver les choses, l’un de ses employeurs, Investcorp, aurait versé de l’argent dans la technologie d’espionnage en Chine, soutenant une autre société qui construit des systèmes de surveillance capables de suivre les musulmans ouïghours opprimés.

L’indépendant a contacté le bureau de M. Fuller, ainsi que le Trésor, pour commenter les allégations, mais n’a pas reçu de réponse.

Les trois sociétés qui paient les salaires de M. Fuller d’un montant total de 80 000 £, qui sont inscrites au registre des intérêts du Parlement, appartiennent toutes en fin de compte à une société appelée InvestCorp. Ils sont basés dans le nord-est de l’Angleterre mais également incorporés dans les îles Caïmans.

Le député, qui représente le North East Bedfordshire, a également reçu 35 000 £ de dons politiques depuis 2010 du co-PDG d’InvestCorp.

Le registre des intérêts de M. Fuller indique qu’il est payé 40 000 £ par an pour quatre heures de travail par mois en tant que président d’OpSec Security. En tant que directeur consultatif d’Investcorp Securities Ltd, il est payé 20 000 £ par an pour deux heures de travail par mois, et en tant qu’administrateur d’Impero Solutions Ltd, il est payé 20 000 £ par an pour deux heures de travail par mois.

Les entreprises ont leurs adresses au Royaume-Uni inscrites au registre des intérêts du Parlement, mais les données de la Companies House montrent que leurs sociétés mères sont basées aux îles Caïmans et qu’elles appartiennent toutes à InvestCorp.

M. Fuller a travaillé chez Investcorp de 2000 à 2007 avant de devenir député, où il a créé leur entreprise d’entreprises technologiques.

James Murray, secrétaire financier fictif du Labour au Trésor, a déclaré: «Les travailleurs et les entreprises en Grande-Bretagne travaillent dur et paient leurs impôts. Il est irréprochable pour un ministre du Trésor de bénéficier d’une entreprise liée non seulement à l’évasion fiscale, mais aussi aux abus soutenus par l’État chinois contre les musulmans ouïghours.

«Le gouvernement a de sérieuses questions à répondre sur les raisons pour lesquelles il a ignoré ce conflit d’intérêts choquant en confiant à Richard Fuller la responsabilité de la réglementation des services financiers. M. Fuller doit de toute urgence clarifier s’il détient des participations dans des fonds offshore liés à Investcorp.”

M. Murray a ajouté: «Le chancelier actuel – qui a ses propres liens douteux avec les paradis fiscaux – doit montrer qu’il a au moins une once d’intégrité en limogeant Richard Fuller maintenant et en menant une enquête approfondie sur ces liens.

“S’il ne le fait pas, alors tous les candidats à la direction des conservateurs doivent faire ce qu’il faut et s’engager maintenant à retirer Fuller immédiatement s’ils gagnent.”

La semaine dernière, il a été affirmé que Nadhim Zahawi, le chancelier et patron de M. Fuller au Trésor, avait évité des millions de livres d’impôts avec une fiducie offshore.

Ces réclamations concernaient une société appelée Balshore Investments, une société basée à Gibraltar détenue par une fiducie contrôlée par ses parents.

M. Zahawi a promis de publier ses déclarations de revenus s’il devenait Premier ministre, mais a été éliminé de la course à la direction au premier tour et ne l’a donc pas fait.

Le prédécesseur de M. Zahawi au n ° 10, Rishi Sunak, qui a dominé le scrutin de la course à la direction des conservateurs hier, a également été confronté à des questions sur ses affaires fiscales et celles de sa famille – en particulier concernant le statut non-dom de sa femme.