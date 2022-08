Le ministre conservateur déclare que la course à la direction pendant la crise du coût de la vie est “profondément regrettable”

Un ministre conservateur a décrit la longue course à la direction de son parti comme “profondément regrettable” pendant une crise du coût de la vie.

Matt Warman a déclaré que la décision de plusieurs mois pour trouver le nouveau Premier ministre était “perturbatrice” et a déclaré que les conséquences avaient été averties avant même que Boris Johnson ne soit évincé de ses fonctions.

Mais à moins d’une semaine de l’entrée en fonction du nouveau Premier ministre, “c’est comme ça”, a-t-il déclaré à Sky News.

Le gouvernement a clairement indiqué qu’aucune mesure ne peut être prise face à la crise tant que le nouveau Premier ministre n’est pas en place.

Les commentaires de M. Warman sont intervenus alors que des milliers de pubs ont averti qu’ils devraient fermer leurs portes sans aide pour payer leurs factures d’énergie en hausse cet hiver.

Deux anciens secrétaires à l’éducation conservateurs ont également mis en garde contre une crise imminente dans les écoles britanniques.

M. Warman, qui soutient la campagne à la direction de Rishi Sunak, a déclaré: “Il a été largement souligné avant que Boris Johnson ne se retire, à quel point ce processus serait perturbateur. C’est profondément regrettable et c’est plus vrai que jamais, mais je pense, comme Je dis, moins d’une semaine pour y aller, c’est ce que c’est en ce moment.”

Interrogé sur la durée du concours, il a ajouté: “Je ne fixe pas les règles sur le temps qu’il faut pour passer ce concours, mais je pense personnellement que j’aurais préféré cela, si cela avait pris un peu moins de temps oui.

“Je pense que lorsque le parti examinera à quoi pourraient ressembler les règles à l’avenir, je suppose que ce sera quelque chose qui intéressera beaucoup de gens, mais ce n’est pas un problème que nous pouvons résoudre pour le moment, nous avons moins d’un semaine jusqu’à ce que le nouveau Premier ministre soit en place.”

Il a également déclaré qu’il soutenait les principes de soutien ciblés par l’ancien chancelier M. Sunak plus tôt cette année, “qui consistent à concentrer l’aide sur ceux qui en ont le plus besoin, mais aussi à reconnaître qu’un certain degré d’universalité est le bon”.

“Je pense que pour moi, la chose la plus importante est que nous ciblions ceux qui en ont le plus besoin”, a-t-il déclaré, “nous ciblons les plus vulnérables… mais reconnaissons que tout le monde a besoin d’aide”.

Il a ajouté: “Il est juste que le prochain Premier ministre prenne ces décisions.”