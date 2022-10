Le ministre conservateur Conor Burns limogé “après avoir été vu en train de toucher la cuisse d’un jeune homme dans un bar”

Le ministre du gouvernement limogé par Liz Truss pour une allégation de “faute grave” a été licencié après avoir été vu en train de toucher la jambe d’un jeune homme dans un bar lors de la conférence du parti conservateur, a-t-on affirmé.

Downing Street a annoncé vendredi que Conor Burns avait été démis de ses fonctions de ministre du Commerce international et que le whip avait été suspendu dans l’attente d’une enquête sur “des allégations de comportement inapproprié plus tôt cette semaine”.

Son retrait du gouvernement est intervenu le jour même où il a appris qu’il était en lice pour un titre de chevalier dans la liste des honneurs de démission de Boris Johnson, selon Les temps.

Un témoin oculaire a maintenant déclaré à la BBC avoir vu le député de Bournemouth West toucher la cuisse d’un jeune homme aux premières heures de mardi dans le bar de l’hôtel Hyatt Regency de Birmingham devant plusieurs spectateurs.

Le radiodiffuseur a cité une deuxième source connaissant le processus disciplinaire comme corroborant ce récit et confirmant que l’incident était ce qui l’avait conduit à être limogé, apparemment après qu’un tiers – par opposition à l’homme vu avec M. Burns – ait soulevé la question avec le Fouets conservateurs.

M. Burns a déclaré qu’il n’avait reçu “aucune information sur la plainte” et qu’on ne lui avait pas non plus demandé de “fournir des informations” lorsque le whip en chef lui avait dit que l’affaire ferait l’objet d’une enquête par le CCHQ.

La Bbc a déclaré qu’il comprenait que M. Burns croyait fermement que le flirt était consensuel, et dans un communiqué vendredi, il a déclaré qu’il “coopérerait pleinement” avec l’enquête interne du Parti conservateur et attend avec impatience de blanchir son nom.

Des amis de M. Burns auraient contesté une affirmation du témoin oculaire selon laquelle un spectateur aurait dit au député d’arrêter ce qu’il faisait, et un allié a déclaré au diffuseur: “Il se sent emprisonné sans aucune procédure de la police ni procès. .”

Une autre source a affirmé que Mme Truss était déterminée à démontrer son autorité après une “conférence diabolique” et un “début atroce” à son poste de premier ministre, et voulait être considérée comme décisive après que son prédécesseur “ait hésité” sur les allégations concernant le député Chris Pincher, qui a finalement vu M. Johnson a été expulsé du n ° 10.

LaFois a cité un ami disant que M. Burns – qui a servi sous Mme Truss en tant que ministre du Commerce jusqu’en mai 2020 et en tant que secrétaire privé parlementaire de M. Johnson au ministère des Affaires étrangères avant cela – craignait déjà que sa carrière ne soit “terminée” à la suite des allégations .

Des sources gouvernementales ont d’abord déclaré qu’aucune plainte n’avait été déposée et ont suggéré que le comportement du député avait été “manifestant” mais consensuel, mais une plainte a été déposée dans la nuit de jeudi par un tiers plutôt que par la victime présumée, selon le journal.

Répondant aux allégations, M. Burns a déclaré vendredi: « Plus tôt, j’ai reçu un appel du whip en chef Wendy Morton. Mme Morton m’a informé qu’une plainte avait été reçue à mon sujet et qu’elle l’avait transmise au siège de la campagne conservatrice pour enquête.

« Je n’ai reçu aucune information sur la plainte et on ne m’a pas non plus demandé de fournir d’informations. Sur la base de cette plainte, Mme Morton m’a dit que le Whip était retiré et que je démissionnais en tant que ministre du Commerce.

“Je coopérerai pleinement à l’enquête du parti et j’ai hâte de laver mon nom. J’espère que le parti sera aussi prompt à mener son enquête qu’à se précipiter pour juger.

L’indépendant a approché M. Burns pour un commentaire.