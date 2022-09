Le ministre conservateur a fait pression pour une prise de contrôle controversée de l’Arabie saoudite – médias

L’équipe de Premier League Newcastle United a été reprise par un fonds d’investissement saoudien l’année dernière

Un ancien membre de haut rang du Parti conservateur au pouvoir au Royaume-Uni a demandé conseil aux responsables de la Premier League sur la manière de faire progresser la prise de contrôle alors bloquée de l’équipe de Premier League Newcastle United par l’Arabie saoudite, ont révélé des documents.

Lord Gerry Grimstone, qui était à l’époque ministre britannique de l’Investissement, a demandé au président de la Premier League, Gary Hoffman, des conseils sur la façon d’identifier « une voie à suivre» pour le Fonds d’investissement public saoudien (PIF), selon des documents, pour achever ce qui était une prise de contrôle controversée du club de football.

Le gouvernement britannique avait précédemment déclaré à plusieurs reprises qu’il n’était pas impliqué dans le processus de prise de contrôle.

Les documents pertinents ont été obtenus via une demande d’accès à l’information et ont fait l’objet d’une enquête par The Guardian.

Grimstone, qui entretient des liens étroits avec l’Arabie saoudite, a été nommé à ce poste en mars 2020 par l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson.

Il a indiqué à Hoffman qu’il était capable de “confirmer aux plus hauts niveaux du gouvernement saoudien si cela est livrable et nous saurons alors tous où cela en est.”

La contribution de Grimstone semble contredire les déclarations antérieures de Johnson en avril 2021 dans lesquelles il a déclaré “Le gouvernement n’a été impliqué à aucun moment dans les pourparlers de rachat sur la vente de Newcastle.”

Un porte-parole du ministère britannique du Commerce international (DIT) a répondu à un rapport antérieur dans The Guardian en mai et a déclaré que Grimstone n’avait pas tenté d’influencer les responsables de la Premier League dans leur prise de décision, ajoutant qu’il était simplement «donjon[ing] au courant d’importants investissements pouvant venir au Royaume-Uni.”

Parmi les informations contenues dans les documents publiés à la suite de la demande d’accès à l’information, il semble y avoir une indication que l’offre publique d’achat bloquée était considérée comme potentiellement préjudiciable aux relations politiques entre le Royaume-Uni et l’Arabie saoudite.

Il est également apparu que Hoffman avait déclaré à Grimstone qu’il avait été informé par le conseiller juridique de la Premier League que, parce que le Royaume d’Arabie saoudite (KSA) contrôlait le Fonds d’investissement public, cela signifierait que l’État saoudien serait tenu de passer le “personnes aptes et convenables” test – une exigence obligatoire pour toute figure du consortium tentant d’acheter un club anglais de haut vol.

Cependant, le reportage de The Guardian indique que la hiérarchie saoudienne a rejeté cet avis juridique et a indiqué qu’elle ne se soumettrait pas au test des propriétaires. Il a également été suggéré que l’État saoudien échouerait très probablement au test et entraînerait de nouvelles complications pour la prise de contrôle.

L’Arabie saoudite a été accusée à plusieurs reprises d’avoir tenté de “sports-wash” sa réputation en accueillant des événements sportifs de haut niveau sur son territoire dans le but de blanchir les accusations de violations extrêmes des droits de l’homme.

Il a également été lié au meurtre du journaliste Jamal Khashoggi.

On pense que cela n’a pas été signalé par le test de propriété, mais plutôt par le piratage d’événements sportifs par la télévision saoudienne.

Grimstone indiquera dans une note qu’il «discuté des moyens possibles de résoudre cette énigme”. Ces solutions potentielles ont été expurgées dans les documents.

Malgré les efforts apparents pour faciliter un accord en 2020, la prise de contrôle n’a pas progressé à l’époque et n’a été officialisée qu’en octobre de l’année dernière.

Le Royaume d’Arabie saoudite a continué de refuser de se soumettre au test des propriétaires de Premier League, ce qui a incité la Premier League à déclarer qu’elle avait reçu “assurances juridiquement contraignantes» que l’État saoudien ne contrôlerait pas Newcastle United.

Grimstone a démissionné de son poste de ministre britannique en juillet, peu de temps après le départ de Boris Johnson en tant que Premier ministre, mais a parlé de sa fierté de «obtenir un investissement de 50 milliards de livres sterling.”

Cette somme comprenait deux transactions distinctes de 10 milliards de livres sterling avec des fonds du Qatar et d’Abu Dhabi.

Newcastle United a évité la relégation de la Premier League la saison dernière, en grande partie grâce à l’argent dépensé pour les joueurs lors de la fenêtre de transfert de janvier après la prise de contrôle. Ils sont généralement considérés comme l’un des clubs de football les plus riches du monde depuis l’achat saoudien.