Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi signale des liens plus étroits avec la Russie

BEIJING (Reuters) – Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a défendu dimanche la position d’impartialité de son pays sur la guerre en Ukraine et a signalé que la Chine approfondirait ses liens avec la Russie au cours de l’année à venir.

Wang, s’exprimant par vidéo lors d’une conférence dans la capitale chinoise, a également accusé l’Amérique de la détérioration des relations entre les deux plus grandes économies du monde, affirmant que la Chine avait “fermement rejeté la politique chinoise erronée des États-Unis”.

La Chine a repoussé la pression occidentale sur le commerce, la technologie, les droits de l’homme et ses revendications sur une large bande du Pacifique occidental, accusant les États-Unis d’intimidation. Son refus de condamner l’invasion de l’Ukraine et de se joindre à d’autres pour imposer des sanctions à la Russie a encore effiloché les liens et alimenté une division naissante avec une grande partie de l’Europe.

Wang a déclaré que la Chine « approfondirait la confiance mutuelle stratégique et la coopération mutuellement bénéfique » avec la Russie. Des navires de guerre des deux pays ont organisé la semaine dernière des exercices navals conjoints en mer de Chine orientale.

“En ce qui concerne la crise ukrainienne, nous avons toujours défendu les principes fondamentaux d’objectivité et d’impartialité, sans favoriser une partie ou l’autre, ni ajouter de l’huile sur le feu, encore moins en cherchant des gains égoïstes à tirer de la situation”, a déclaré Wang, selon un texte officiel de ses propos.

Même si la Chine a trouvé un terrain d’entente avec la Russie alors que les deux sont sous la pression occidentale, son avenir économique reste lié aux marchés et à la technologie américains et européens. Le dirigeant Xi Jinping pousse l’industrie chinoise à devenir plus autosuffisante, mais Wang a reconnu que l’expérience a montré “que la Chine et les États-Unis ne peuvent pas découpler ou rompre les chaînes d’approvisionnement”.

Il a déclaré que la Chine s’efforcerait de remettre les relations avec les États-Unis sur la bonne voie, affirmant qu’elles avaient plongé parce que “les États-Unis ont obstinément continué à considérer la Chine comme son principal concurrent et à s’engager dans un blocus, une répression et une provocation flagrants contre la Chine”.

Wang et le secrétaire d’État américain Antony Blinken se sont entretenus par téléphone la semaine dernière. Le département d’État a déclaré que Blinken avait discuté de la nécessité de gérer les relations américano-chinoises de manière responsable et avait fait part de ses inquiétudes concernant la guerre de la Russie contre l’Ukraine et les menaces qu’elle représente pour la sécurité mondiale et la stabilité économique.

Wang a accusé les États-Unis d'”intimidation unilatérale” et a déclaré que la Chine continuerait à jouer un rôle constructif dans la résolution de la crise ukrainienne à sa manière, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères.