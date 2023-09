Le plus haut responsable chinois de la politique étrangère se rend en Russie pour des négociations sur la sécurité après deux jours de réunions avec le conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden ce week-end à Malte.

Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi, qui occupe simultanément le poste le plus élevé en matière de politique étrangère du Parti communiste au pouvoir, se rendra en Russie de lundi à jeudi pour une série de consultations sur la sécurité stratégique sino-russe, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un bref communiqué.

Les États-Unis et la Chine sont en désaccord sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie. La Chine s’est abstenue de prendre parti dans la guerre, affirmant que même si le territoire d’un pays doit être respecté, l’Occident doit prendre en compte les préoccupations de sécurité de la Russie concernant l’expansion de l’OTAN. Ils ont accusé les États-Unis de prolonger les combats en fournissant des armes à l’Ukraine, des armes qui, selon les États-Unis, sont nécessaires pour se défendre contre l’agression russe.

La Chine et la Russie se sont rapprochées ces dernières années à mesure que leurs relations avec l’Occident se sont détériorées. La Chine recherche du soutien alors qu’elle cherche à remodeler l’ordre international dirigé par les États-Unis pour qu’il soit plus accommodant avec son approche. Le mois dernier, il a contribué à l’expansion du partenariat des BRICS, qui a invité six pays supplémentaires à rejoindre ce qui est devenu un bloc de cinq nations comprenant la Chine et la Russie.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, a qualifié la visite de Wang en Russie de visite de routine pour mener des discussions approfondies sur les principaux intérêts stratégiques de sécurité.

Wang a discuté de la situation en Ukraine lors de ses réunions du week-end avec le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan. Les deux parties ont décrit les pourparlers comme étant francs, substantiels et constructifs, alors qu’elles tentent de stabiliser leurs relations difficiles et de gérer leurs divergences sur la sécurité, le commerce, la technologie et les droits de l’homme. Les détails de leurs entretiens n’ont pas été divulgués.

Wang a démissionné de son poste de ministre des Affaires étrangères à la fin de l’année dernière, assumant le poste le plus élevé de chef des affaires étrangères du Parti communiste, mais a été rappelé en tant que ministre des Affaires étrangères en juillet après que son successeur, Qin Gang, ait disparu de la vue du public. On ne sait pas exactement ce qui est arrivé à Qin, mais il est peut-être tombé en disgrâce auprès des dirigeants.

Plus récemment, le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, n’a pas non plus été revu depuis environ trois semaines, suscitant des spéculations sur son sort. Il est inhabituel que deux membres du Cabinet en exercice disparaissent de la vue, même si cela ne semble pas signaler un changement évident en matière de défense ou de politique étrangère.

Le gouvernement chinois n’a rien dit sur la disparition de Li. Interrogée lundi à ce sujet, Mao, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a déclaré qu’elle n’était pas au courant de la situation.