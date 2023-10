BEIJING, 29 octobre (Reuters) – Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que “le chemin vers le sommet de San Francisco ne sera pas facile”, a déclaré dimanche le ministère chinois des Affaires étrangères, en référence à une rencontre attendue entre le président Xi Jinping et les États-Unis. Le président Joe Biden.

Wang a rencontré Biden et ses principaux collaborateurs à Washington ces derniers jours, acceptant de travailler ensemble en vue de la réunion bilatérale attendue en marge du sommet du forum de coopération économique Asie-Pacifique.

Une vague d’engagements diplomatiques bilatéraux ces derniers mois, en grande partie à la demande des États-Unis, a visé à sauver les relations qui se détérioraient rapidement au début de l’année après l’abattage par les États-Unis d’un prétendu ballon espion chinois.

Mais dans ses remarques samedi, Wang a averti que le chemin vers le sommet ne serait pas facile et que les voyages ne se feraient pas en « pilote automatique », a indiqué le ministère dans un communiqué.

Il s’exprimait à l’issue d’une discussion avec des membres de la communauté stratégique américaine à Washington, a indiqué le ministère.

Le mois dernier, la plus haute agence de sécurité chinoise a suggéré que toute réunion Xi-Biden à San Francisco dépendait de la « preuve d’une sincérité suffisante » de la part des États-Unis.

Wang a déclaré que la Chine et les États-Unis devaient « retourner à Bali », faisant référence à la dernière rencontre entre Biden et Xi, en marge d’un sommet du Groupe des 20 sur l’île balnéaire indonésienne en novembre dernier, où ils ont discuté de Taiwan, de la concurrence et de la communication.

Washington et Pékin doivent mettre en pratique le consensus obtenu alors, « éliminer les interférences, surmonter les obstacles, renforcer le consensus et obtenir des résultats », a déclaré Wang.

Il a déclaré que les deux parties ont envoyé conjointement des signaux positifs pour stabiliser et améliorer les relations, estimant qu’il est utile et nécessaire de maintenir le dialogue même s’il existe encore diverses différences et contradictions et des problèmes à résoudre.

Les discussions de samedi ont également inclus des échanges approfondis sur l’interaction entre les armées chinoise et américaine, la finance, la science et la technologie, l’environnement d’investissement et l’accès au marché chinois, ainsi que les crises au Moyen-Orient et en Ukraine.

