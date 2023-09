Le ministre chinois des Affaires étrangères s’entretient en Russie après sa rencontre avec le conseiller américain à la sécurité nationale

MOSCOU (AP) — Le plus haut diplomate chinois a entamé lundi plusieurs jours de consultations sur la sécurité avec des responsables russes à la suite de ses entretiens du week-end avec le conseiller à la sécurité nationale du président américain Joe Biden à Malte.

Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi, qui occupe simultanément le poste le plus élevé en matière de politique étrangère du Parti communiste au pouvoir, sera en Russie jusqu’à jeudi pour des consultations stratégiques sur la sécurité, a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un bref communiqué.

Wang a ouvert ses entretiens avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en saluant la « coopération stratégique » entre les deux pays et leur engagement commun en faveur d’un « monde multipolaire » et d’un « ordre mondial plus juste », termes utilisés par Moscou et Pékin pour décrire leurs efforts pour contrebalancer. la domination perçue des États-Unis sur les affaires mondiales.

« La Chine et la Russie, en tant que grandes puissances mondiales et membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, portent une responsabilité particulière dans le maintien de la stabilité stratégique mondiale et du développement mondial », a déclaré Wang. « Plus les actions unilatérales d’hégémonie et de confrontation de blocs deviennent violentes, plus il est important pour nous de rester dans l’air du temps, de faire preuve du sens du devoir en tant que grandes puissances et de mieux remplir nos obligations internationales. »

Il a souligné que la coopération russo-chinoise « n’est dirigée contre personne et n’est influencée par aucun autre pays ».

Lavrov a souligné « l’importance de la coopération russo-chinoise pour garantir la justice dans les affaires mondiales, pour garantir l’équilibre des intérêts dans les processus qui se développent dans diverses directions ». Il a noté que la Russie et la Chine coordonneraient leurs efforts lors de l’Assemblée générale des Nations Unies de cette semaine et d’autres forums internationaux.

Les États-Unis et la Chine sont en désaccord sur l’action militaire russe en Ukraine. La Chine s’est abstenue de prendre parti dans le conflit, affirmant que même si le territoire d’un pays doit être respecté, l’Occident doit prendre en compte les préoccupations de sécurité de la Russie concernant l’expansion de l’OTAN. Ils ont accusé les États-Unis de prolonger les combats en fournissant des armes à l’Ukraine, des armes dont Kiev, selon les États-Unis, a besoin pour riposter contre la Russie.

Le voyage de Wang à Moscou intervient un jour après que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a quitté la Russie après une visite de six jours qui comprenait des entretiens avec le président Vladimir Poutine dans un port spatial d’Extrême-Orient, des visites d’usines aéronautiques et des inspections de bombardiers stratégiques à capacité nucléaire et d’un système avancé. navire de guerre. Les propos de Kim ont alimenté les inquiétudes occidentales concernant une alliance militaire qui pourrait renforcer les arsenaux russes pour combattre en Ukraine.

La Chine et la Russie se sont rapprochées à mesure que leurs relations avec l’Occident se sont détériorées. La Chine recherche du soutien alors qu’elle cherche à remodeler l’ordre international dirigé par les États-Unis pour qu’il soit plus accommodant avec son approche. Le mois dernier, il a contribué à l’expansion du partenariat des BRICS, qui a invité six pays supplémentaires à rejoindre ce qui est devenu un bloc de cinq nations comprenant la Chine et la Russie.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning, a qualifié la visite de Wang en Russie de visite de routine pour mener des discussions approfondies sur les principaux intérêts stratégiques de sécurité.

Wang a discuté de l’Ukraine lors de ses réunions du week-end avec le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan. Les deux parties ont décrit les pourparlers comme étant francs, substantiels et constructifs, alors qu’elles tentent de stabiliser leurs relations difficiles et de gérer leurs divergences sur la sécurité, le commerce, la technologie et les droits de l’homme. Les détails de leurs entretiens n’ont pas été divulgués.

Wang a démissionné de son poste de ministre des Affaires étrangères à la fin de l’année dernière, assumant le poste le plus élevé de chef des affaires étrangères du Parti communiste, mais a été rappelé à ce poste en juillet après que son successeur, Qin Gang, ait disparu de la vue du public. On ne sait pas exactement ce qui est arrivé à Qin, mais il est peut-être tombé en disgrâce auprès des dirigeants.

Plus récemment, le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, n’a pas non plus été revu depuis environ trois semaines, suscitant des spéculations sur son sort. Il est inhabituel que deux membres du Cabinet en exercice disparaissent de la vue, même si cela ne semble pas signaler un changement évident en matière de défense ou de politique étrangère.

Le gouvernement chinois n’a rien dit sur la disparition de Li. Interrogée lundi à ce sujet, Mao, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a déclaré qu’elle n’était pas au courant de la situation.

