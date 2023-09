Le ministre chinois des Affaires étrangères s’entretient avec le russe Lavrov à Moscou | Nouvelles

Wang Yi et Sergueï Lavrov partagent leur engagement en faveur d’un « monde multipolaire » lors de leur discussion à Moscou.

Le ministre chinois des Affaires étrangères s’est entretenu avec son homologue russe à Moscou alors que les deux pays se rapprochent sur fond de relations effilochées avec l’Occident à cause de la guerre en Ukraine et de la militarisation du Pacifique.

Wang Yi a ouvert ses entretiens avec Sergueï Lavrov en saluant la « coopération stratégique » entre les deux pays et leur engagement commun en faveur d’un « monde multipolaire » et d’un « ordre mondial plus juste ».

« La Chine et la Russie, en tant que grandes puissances mondiales et membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, portent une responsabilité particulière dans le maintien de la stabilité stratégique mondiale et du développement mondial », a déclaré Wang.

Ce voyage à Moscou intervient quelques jours après que Wang ait eu des entretiens avec le conseiller à la sécurité nationale du président américain Joe Biden, Jake Sullivan, à Malte. Les relations sino-américaines se sont détériorées ces dernières années sur des questions allant du commerce à la menace militaire chinoise contre Taiwan.

Le plus haut diplomate chinois, qui sera en Russie jusqu’à jeudi, prévoit de tenir des consultations stratégiques sur la sécurité avec des responsables dans ce pays, a indiqué le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué.

« Un équilibre des intérêts »

Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a souligné « l’importance de la coopération russo-chinoise pour garantir la justice dans les affaires mondiales, pour assurer l’équilibre des intérêts dans les processus qui se développent dans diverses directions ».

Il a noté que la Russie et la Chine coordonneraient leurs efforts lors de l’Assemblée générale des Nations Unies de cette semaine et d’autres forums internationaux.

Dans le même temps, Yi a souligné que la coopération russo-chinoise « n’est dirigée contre personne et n’est influencée par aucun autre pays ».

Le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine se sont engagés à renforcer leurs relations bilatérales, alors que Pékin a été critiqué par l’Occident pour ne pas avoir condamné l’invasion de l’Ukraine par Moscou en février 2021.

La Chine s’est abstenue de prendre parti dans le conflit, affirmant que même si le territoire d’un pays doit être respecté, l’Occident doit prendre en compte les préoccupations de sécurité de la Russie concernant l’expansion de l’OTAN.

Ils ont accusé les États-Unis de prolonger les combats en fournissant des armes à l’Ukraine, des armes dont Kiev, selon les États-Unis, a besoin pour riposter contre la Russie.

Cependant, à Malte, Pékin et Washington ont qualifié les discussions entre Wang et Sullivan de « franches, substantielles et constructives ».

La relation entre les deux pays, les questions de sécurité mondiale et régionale, la guerre en Ukraine et le détroit de Taiwan figuraient parmi les sujets de discussion, indique le communiqué de la Maison Blanche, ajoutant qu’elle était désireuse de maintenir des lignes de communication ouvertes avec la Chine pour gérer les fréquents des tensions.

Par ailleurs, le secrétaire d’État américain Antony Blinken devrait rencontrer lundi le vice-président chinois, a annoncé le Département d’État américain, alors que les deux plus grandes économies mondiales visent à rétablir leurs liens.

Les pourparlers Sullivan-Wang visent à jeter les bases d’une rencontre entre le président américain Joe Biden et le président chinois Xi plus tard cette année.

Le voyage de Wang à Moscou intervient également un jour après que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a quitté la Russie après une visite de six jours qui comprenait des entretiens avec le président Poutine dans un port spatial d’Extrême-Orient, des visites d’usines aéronautiques et des inspections de bombardiers stratégiques à capacité nucléaire et d’un système avancé. navire de guerre.

Le voyage de Kim a alimenté les inquiétudes occidentales concernant une alliance militaire qui pourrait renforcer les arsenaux russes pour combattre en Ukraine.