S’exprimant lors de la conférence de Munich sur la sécurité, Wang a accusé l’UE de se comporter d’une manière qui « pas acceptable » après que le Parlement européen a voté à une écrasante majorité pour suspendre la ratification d’un accord de pacte d’investissement avec Pékin, déclarant que la politisation du commerce par le bloc « Ne mènera nulle part. »

Wang, qui est un conseiller d’État chinois et le plus haut diplomate du pays, a affirmé que l’accord d’investissement était une proposition conjointe, et non un « Faveur unilatérale », et que la décision de l’UE de l’utiliser pour alimenter des conflits politiques ne sert pas les intérêts de Bruxelles ou de Pékin.

Offrant une branche d’olivier aux responsables européens, Wang a déclaré que Pékin était disposé et prêt à s’engager dans une coopération élargie avec l’Europe, mais cela ne peut être fait que dans une position de respect et de compréhension mutuels.

L’UE a introduit des sanctions contre les responsables chinois en mars suite aux allégations occidentales selon lesquelles le gouvernement de Pékin persécute et commet des violations des droits de l’homme contre la communauté minoritaire ouïghoure à l’intérieur de ses frontières. Pékin a riposté contre les mesures de l’UE en imposant des sanctions de représailles à plusieurs personnes qui ont publiquement fait des déclarations critiques sur la situation au Xinjiang.

La Chine a nié tout acte répréhensible contre les Ouïghours et a proposé de faciliter les visites internationales de l’UE et de l’ONU afin que les diplomates étrangers puissent être eux-mêmes témoins de la situation.

Le 20 mai, le Parlement européen a voté 599-30 pour suspendre la ratification de l’accord global sur l’investissement UE-Chine jusqu’à ce que Pékin lève les sanctions qu’il a imposées aux politiciens de l’UE qui ont critiqué les actions présumées de la nation asiatique contre les musulmans ouïghours au Xinjiang.

Bien que la résolution ne soit pas juridiquement contraignante, l’accord ne peut être formellement ratifié sans le soutien du Parlement européen, ce qui signifie que tant que les sanctions ne sont pas levées « Les relations peuvent ne pas continuer comme d’habitude » entre Bruxelles et Pékin.

