Le ministre chinois des Affaires étrangères déclare qu’il est impératif de stabiliser les relations sino-américaines

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a déclaré lundi qu’il était impératif de stabiliser les relations sino-américaines après qu’une série de « mots et actes erronés » ait plongé les relations dans un gel profond.

Qin, lors d’une rencontre à Pékin avec l’ambassadeur américain Nicholas Burns, a notamment souligné que les Etats-Unis devaient corriger leur traitement du dossier taïwanais et arrêter de creuser le principe d’une « Chine unique ».

Les relations entre les deux plus grandes économies du monde ont chuté l’année dernière lorsque la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a effectué une visite officielle à Taïwan, gouverné démocratiquement, provoquant la colère de la Chine, qui revendique l’île comme son territoire.

En réponse, Pékin a coupé les canaux de communication officiels avec les États-Unis, dont un entre leurs armées.

Tensions entre les États-Unis et la Chine

La tension entre les deux superpuissances s’est apaisée en novembre lorsque les dirigeants américains et chinois, Joe Biden et Xi Jinping, se sont rencontrés lors d’un sommet du G20 en Indonésie et se sont engagés à dialoguer plus fréquemment.

« Une série de paroles et d’actes erronés de la part des États-Unis depuis lors ont sapé l’élan positif durement acquis des relations sino-américaines », a déclaré Qin à Burns, a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué.

« L’agenda de dialogue et de coopération convenu par les deux parties a été perturbé et les relations entre les deux pays ont de nouveau rencontré un froid glacial. »

Les tensions ont éclaté en février lorsqu’un ballon chinois à haute altitude est apparu dans l’espace aérien américain et, en réponse, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a annulé une visite à Pékin.

La semaine dernière, Blinken a semblé offrir l’espoir d’une visite, disant au Poste de Washington qu’il était important de rétablir des voies de communication régulières à tous les niveaux.

La semaine dernière également, l’envoyé américain pour le climat, John Kerry, a déclaré que la Chine l’avait invité à se rendre « à court terme » pour des pourparlers sur la prévention d’une crise climatique mondiale, offrant l’espoir de réinitialiser l’une des relations d’État à État les plus importantes au monde.

« Les relations sino-américaines sont d’une grande importance non seulement pour la Chine et les Etats-Unis, mais aussi pour le monde », a déclaré Qin.

« La priorité absolue est de stabiliser les relations sino-américaines, d’éviter une spirale descendante et de prévenir tout accident entre la Chine et les États-Unis. »