BEIJING (AP) — Le ministre chinois des Affaires étrangères estime que le chemin vers une rencontre attendue entre le président Xi Jinping et le président américain Joe Biden ne sera pas « facile » et que les deux parties doivent travailler ensemble pour obtenir des résultats, a déclaré dimanche le ministère des Affaires étrangères. .

Wang Yi a rencontré Biden, ainsi que le secrétaire d’État Antony Blinken et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, lors d’une visite de trois jours à Washington. Les deux parties ont convenu de travailler à une réunion bilatérale lors du prochain sommet du Forum de coopération économique Asie-Pacifique à San Francisco en novembre.

Dans un communiqué publié par le ministère chinois des Affaires étrangères résumant les discussions avec les membres de la « communauté stratégique américaine », Wang a déclaré que le chemin vers la réunion bilatérale ne serait pas « facile » et qu’ils ne pouvaient pas compter sur le « pilote automatique » pour y parvenir. arriver.

La visite de trois jours de Wang à Washington intervient à un moment où les tensions entre les deux pays restent élevées, notamment à propos des contrôles américains sur les exportations de technologies de pointe et des actions plus affirmées de la Chine dans les mers de Chine orientale et méridionale.

Le communiqué indique que même s’il reste de nombreuses questions à résoudre, les deux parties estiment qu’il est à la fois bénéfique et nécessaire que les États-Unis et la Chine maintiennent le dialogue.

Cette réunion est la dernière d’une série de contacts de haut niveau entre les deux pays alors qu’ils explorent la possibilité de stabiliser une relation de plus en plus tendue à une époque de conflit en Ukraine et en Israël.

Selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères, Wang a également déclaré que la Chine et les États-Unis avaient besoin d’un « retour à Bali », en référence à la précédente réunion de Xi et Biden lors du sommet du G20 l’année dernière, au cours de laquelle les deux responsables ont discuté de questions liées à Taiwan, aux États-Unis. Les tensions commerciales avec la Chine ainsi que la coopération pour résoudre des problèmes tels que le changement climatique, la santé et la sécurité alimentaire.

Wang a déclaré que les deux pays doivent « éliminer les interférences, surmonter les obstacles, renforcer le consensus et accumuler des résultats ».

Parmi les autres questions abordées entre Wang et Biden, citons les échanges militaires entre les États-Unis et la Chine, ainsi que les échanges et la coopération financiers, technologiques et culturels, ainsi que les crises au Moyen-Orient et en Ukraine.

The Associated Press