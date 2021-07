Lors d’un discours prononcé au 9e Forum mondial de la paix à Pékin, Wang a déclaré que la Chine et le reste du monde devaient « relevez ensemble les défis imminents ».

La priorité la plus urgente est d’accélérer la construction de la « Grande Muraille d’immunité » pour repousser le virus, surpasser la discrimination politique et mener à bien une coopération internationale contre la pandémie.

Le 9e Forum mondial de la paix, intitulé « La coopération internationale en matière de sécurité à l’ère post-pandémique : défendre et pratiquer le multilatéralisme », a eu lieu à l’Université Tsinghua de Pékin.

Lors de son discours, Wang a également appelé le Japon à reconsidérer sa décision de déverser l’eau de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi dans l’océan, a réaffirmé les espoirs de la Chine d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2060 et a fait écho à la déclaration du président Xi Jinping jeudi selon laquelle la Chine ne être « harcelé et abusé » par des pays étrangers.

« La Chine d’aujourd’hui n’est plus le même pays qu’il y a 100 ans. » Wang a prévenu, ajoutant que « aucun individu ni aucune force ne devrait sous-estimer la détermination et la capacité du peuple chinois à défendre la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement du pays. »

De nombreux pays ont récemment été freinés par la souche Delta à propagation rapide de Covid-19, qui a provoqué une augmentation des cas dans le monde et conduit à de nombreux blocages nationaux et locaux dans le but d’arrêter sa transmission.

Vendredi, le ministre français de la Santé Olivier Veran a averti qu’un tiers des infections à Covid-19 en France étaient désormais la souche Delta. Le Royaume-Uni est également confronté à une augmentation du nombre, l’Angleterre connaissant une augmentation de 46% des cas de souche Delta cette semaine par rapport à la précédente.

L’Australie a également annoncé de manière controversée vendredi qu’elle réduirait de moitié le nombre d’arrivées à l’étranger dans le but d’empêcher la propagation de la souche Delta – empêchant potentiellement de nombreux Australiens toujours bloqués à l’étranger de retourner dans leur pays.

