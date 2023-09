Le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, porté disparu depuis des semaines, fait l’objet d’une enquête

Commentez cette histoire Commentaire

Le ministre chinois de la Défense, Li Shangfu, fait l’objet d’une enquête pour corruption et sera probablement démis de ses fonctions, ont déclaré cette semaine deux responsables américains, dans ce qui serait la dernière d’une série de purges de haut niveau dans les rangs de la sécurité de Pékin. La purge attendue de Li, qui a été visiblement absent de la scène publique ces deux dernières semaines, à la suite d’autres limogeages, renforcera le sentiment d’incertitude quant à la manière dont la politique étrangère chinoise est gérée au quotidien.

Selon les analystes, cela remettra également en question le leadership de Xi à mesure qu’il consolide son pouvoir. Ils notent que le rétrécissement de son cercle restreint aux béni-ou-oui-oui l’a privé d’opinions et de conseils qui pourraient lui éviter des décisions préjudiciables.

Un responsable chinois a déclaré que le licenciement de Li était imminent, mais a déclaré qu’il s’agissait de « problèmes de santé » et non de corruption. Deux personnes impliquées dans l’industrie de défense chinoise ont toutefois déclaré qu’il existe un large consensus sur le fait que l’absence de Li est liée à des accusations de corruption liées à son précédent poste de responsable des achats militaires.

Li, 65 ans, qui a été nommé ministre de la Défense en mars, est l’un des cinq conseillers d’État – des responsables de haut niveau – engagés par Xi pour former le gouvernement chinois cette année.

Li a été vu pour la dernière fois le 29 août, lorsqu’il prononçait un discours au Forum Chine-Afrique sur la paix et la sécurité à Pékin. Au début du mois dernier, il s’est rendu en Biélorussie et en Russie, où il a rencontré à Moscou son homologue Sergueï Choïgou. Il doit participer le mois prochain à Pékin à une grande conférence internationale de défense et de sécurité, le Forum Xiangshan.

Le remaniement militaire chinois pourrait faire allusion à la corruption – ou à la faiblesse de Xi Jinping

Li est évident cette liquidation interviendrait des mois après la purge du ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, et des dirigeants de la Force de fusée de l’Armée populaire de libération, sa première unité militaire en charge de l’arsenal croissant d’armes nucléaires et de missiles conventionnels du pays.

« Ce sont là quelques-unes des positions les plus importantes de la Chine tournée vers l’extérieur », a déclaré un haut responsable américain, qui, comme d’autres, s’est exprimé sous couvert d’anonymat en raison du caractère sensible de la question.

Li « fait l’objet d’une enquête sérieuse et, selon toute vraisemblance, il sera démis de ses fonctions », a déclaré le responsable, soulignant que la purge des dirigeants de Rocket Force impliquait également des allégations de corruption. Le Financial Times a rapporté jeudi que les responsables américains pensaient que Li faisait l’objet d’une enquête.

Si Li était limogé, il serait le deuxième conseiller d’État à être démis de ses fonctions ministérielles dans un délai de trois mois.

« Cela pourrait être encore pire que cela », a déclaré le responsable, faisant allusion à la possibilité de nouvelles purges.

Rahm Emanuel, l’ambassadeur américain au Japon, a suggéré vendredi que Li avait été assigné à résidence. « Il pourrait y avoir du monde là-dedans », a-t-il écrit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« Comme Shakespeare l’a écrit dans Hamlet, ‘Quelque chose est pourri dans l’État du Danemark' », a écrit Emanuel.

L’ambassade de Chine à Washington a refusé de commenter l’absence de Li. Interrogée vendredi sur Li, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré qu’elle « n’était pas au courant de la situation évoquée ».

Pékin n’a pas expliqué publiquement l’absence de Li, et les sites Internet militaires chinois le mentionnent toujours comme ministre de la Défense. Traditionnellement, lorsque des responsables chinois sont évincés pour corruption ou autres crimes disciplinaires, Pékin s’abstient de citer une raison, et la confirmation peut prendre des mois, voire des années.

Lorsque Qin a brusquement disparu en juin, le ministère des Affaires étrangères de Pékin a fermement refusé de commenter, supprimant plutôt son existence de son site Internet en langue chinoise. De même, lorsque Xi a purgé cet été les deux principaux dirigeants de la PLA Rocket Force, la seule information publiée par Pékin était l’annonce de leurs remplacements.

Depuis le 20e Congrès du Parti chinois en octobre dernier, Xi a consolidé son pouvoir, élevant un cadre de hauts fonctionnaires en fonction de leur loyauté et de leur proximité à son égard. La destitution de Li à la suite d’autres responsables « aurait un impact énorme sur la réputation et la crédibilité de Xi Jinping », a déclaré Yun Sun, directeur du programme Chine au Stimson Center. « Cela suggère essentiellement que la position politique intérieure de Xi Jinping est remise en question. »

Ce grand ménage intervient alors que l’économie chinoise a du mal à se redresser après une politique de confinement de masse désastreuse pendant la pandémie de covid-19, un krach du marché immobilier et une crise de la dette croissante. Le tumulte des problèmes intérieurs de Xi a probablement été un facteur dans son absence du sommet des dirigeants du G20 à New Delhi la semaine dernière, selon les analystes.

Avec le limogeage de hauts responsables diplomatiques et militaires, « il semble y avoir beaucoup de désabonnement et d’instabilité quant à ceux qui représentent et parlent au nom de la Chine sur la scène mondiale », a déclaré Sheena Chestnut Greitens, directrice du programme de politique asiatique à l’Université du Texas. , Austin.

« Alors que l’ensemble du système chinois est devenu de plus en plus opaque et que les pouvoirs se personnalisent sous Xi Jinping, il est plus difficile pour les interlocuteurs extérieurs de savoir où va la politique étrangère de la Chine », a déclaré Greitens.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang démis de ses fonctions après seulement 7 mois

Dennis Wilder, ancien analyste principal de la Chine à la CIA, a déclaré que Xi a créé son propre dilemme « parce qu’il s’est accaparé tellement de pouvoir ». Il y a plusieurs années, Xi a aboli la limitation des mandats, ce qui lui a permis d’effectuer un troisième mandat sans précédent.

« Lorsque vous fermez un système à la règle d’un seul homme comme celui-ci, vous fermez la discussion et le débat au sein du système. D’autres opinions ne sont pas mises en jeu qui peuvent conduire à une meilleure prise de décision », a déclaré Wilder, qui est maintenant un haut responsable du système. chercheur à l’initiative américano-chinoise de Georgetown.

L’accession de Li au poste de ministre de la Défense a suivi plusieurs rôles de haut niveau à l’avant-garde des efforts de modernisation militaire de la Chine, notamment celui de commandant adjoint en 2016 de la Force de soutien stratégique de l’APL, une unité qui supervise les technologies de guerre avancées, y compris les opérations spatiales et cybernétiques.

L’année suivante, il a été nommé responsable des achats militaires, à la tête du département de développement des équipements de l’APL, une puissante unité chargée de l’achat d’armes.

Ces derniers mois, l’agence d’approvisionnement a annoncé qu’elle avait ouvert une enquête sur des violations présumées au cours d’une période qui coïncidait avec le mandat de Li en tant que directeur.

En juillet, un avis publié par le ministère demandait des informations sur des violations présumées dans le processus de passation des marchés publics remontant à octobre 2017. L’avis énumérait huit violations, dont « la fuite active de secrets », la « gestion injuste des affaires » et le « manque de supervision ». Il sollicitait des conseils concernant les individus qui avaient manipulé le processus d’appel d’offres à des fins personnelles.

La stratégie nationale de la Chine visant à construire rapidement une armée capable de rivaliser avec les États-Unis a vu des milliards de dollars affluer vers des entrepreneurs publics et privés, un processus qui, selon les analystes, est facilement corrompu.

« Les tentations qui en découlent pour les officiers supérieurs en charge de ces programmes sont grandes », a déclaré Wilder.

La corruption présumée remet en question le professionnalisme et la préparation de l’APL, a-t-il déclaré. « Nous avons tendance à juger l’APL en fonction de l’équipement qu’elle achète. Mais cela soulève des questions sur la qualité et la fiabilité du corps des officiers. Travaillent-ils dans la défense nationale ou s’enrichissent-ils ?

L’armée chinoise cherche à exploiter les troupes et les vétérans américains, prévient un général

La corruption frappe depuis longtemps l’armée chinoise.

En 2012, lorsque Xi a pris le pouvoir, il a destitué les deux vice-présidents de la Commission militaire centrale, qui ont ensuite été accusés de corruption.

Quelques années plus tard, l’ancien chef d’état-major de l’APL, Fang Fenghui, a fait l’objet d’une enquête pour corruption et, en 2018, Xi a limogé le chef chinois d’Interpol après que celui-ci aurait admis avoir accepté plus de 2 millions de dollars de pots-de-vin. En 2019, Fang a été condamné à la prison à vie pour corruption.

En 2018, Li et le département de développement des équipements ont été sanctionnés par les États-Unis pour avoir violé une loi interdisant les transactions importantes avec des personnes travaillant pour le compte des agences de défense ou de renseignement russes. Ces transactions concernaient le transfert par la Russie vers la Chine d’avions de combat Su-35 et d’équipements liés au système de missiles sol-air S-400. Les sanctions contre Li ont provoqué des frictions entre Pékin et Washington alors que les responsables américains cherchent à relancer les dialogues militaires.

Pékin a refusé en mai une demande américaine visant à ce que Li rencontre le secrétaire à la Défense Lloyd Austin en marge du dialogue Shangri-La à Singapour, invoquant les sanctions. Le Département d’État a déclaré en mai qu’il n’envisageait pas de lever les sanctions contre Li. Il y a eu des discussions ultérieures sur la possibilité de réexaminer la question, mais il ne semble pas y avoir de volonté de le faire et, de toute façon, la destitution de Li laisserait le problème sans objet, ont déclaré des responsables.

« La situation évolue constamment de jour en jour », a déclaré un conseiller du gouvernement chinois à Pékin. La personne a déclaré que l’appareil de sécurité du pays, notamment l’armée, les agences de renseignement et les forces de sécurité intérieure, fait l’objet d’un nouvel examen minutieux.

Des responsables américains ont déclaré que la campagne menée par Xi depuis une décennie pour éradiquer la corruption était remise en question par des problèmes systémiques.

« Certains des problèmes persistants de l’APL sont peut-être trop importants pour que Xi puisse les résoudre, et ils ont un impact réel sur la capacité de l’APL à réaliser ce qu’il veut », a déclaré un deuxième responsable américain. « Nous savons que la corruption au sein de l’APL est suffisamment profonde pour que cela puisse être un facteur. Et nous savons que cela a eu un effet profond sur ce qu’ils sont capables de faire et sur la manière dont ils le font.