Le ministre chinois de la Défense déclare qu’une guerre avec les États-Unis serait un « désastre insupportable »

Le ministre chinois de la Défense a reconnu dimanche qu’une guerre entre la Chine et les États-Unis serait un « désastre insupportable pour le monde » et a souligné la nécessité pour les deux parties d’améliorer les relations qui sont « au plus bas ».

Les commentaires du général Li Shangfu, ses premiers depuis qu’il est devenu ministre de la Défense en mars, sont intervenus lors du dialogue Shangri-La, un rassemblement de certains des plus hauts responsables mondiaux de la défense à Singapour.

« L’histoire a prouvé à maintes reprises que la Chine et les États-Unis bénéficieront de la coopération et perdront de la confrontation », a-t-il déclaré.

« La Chine cherche à développer un nouveau type de relation de grand pays avec les États-Unis. Quant à la partie américaine, elle doit agir avec sincérité, faire correspondre ses paroles aux actes et prendre des mesures concrètes avec la Chine pour stabiliser les relations et empêcher détérioration supplémentaire. »

L’ADMINISTRATION DE BIDEN SLAMMÉ COMME OCTROYANT UN « COUP D’ÉTAT MAJEUR » À LA CHINE APRÈS LA VISITE DE HAUTS OFFICIELS À LA DATE DU MASSACRE DE TIANANMEN

Pourtant, Li a défendu la Chine pour avoir fait naviguer un navire de guerre sur le chemin d’un destroyer américain et d’une frégate canadienne transitant par le détroit de Taiwan, et a qualifié les soi-disant patrouilles de « liberté de navigation » de provocation envers la Chine.

Li a déclaré que la Chine n’avait aucun problème avec le « passage innocent » mais que « nous devons empêcher les tentatives qui tentent d’utiliser cette liberté de navigation (patrouilles), ce passage innocent, pour exercer l’hégémonie de la navigation ».

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré samedi au même forum que Washington ne « broncherait pas face à l’intimidation ou à la coercition » de la Chine et continuerait à naviguer et à survoler régulièrement le détroit de Taiwan et la mer de Chine méridionale pour souligner qu’il s’agit d’eaux internationales, contrer les revendications territoriales radicales de Pékin.

Le même jour, un destroyer lance-missiles américain et une frégate canadienne ont été interceptés par un navire de guerre chinois dans le détroit séparant l’île autonome de Taïwan, que Pékin revendique comme la sienne, et la Chine continentale. Le navire chinois a dépassé le navire américain, puis a viré sur sa proue à une distance de 150 mètres d’une « manière dangereuse », selon le Commandement indo-pacifique américain.

« BRIDGE MAN » : LE DISSIDENT AUDACIEUX QUI A RENVERSÉ LES VERROUILLAGES COVID EN CHINE EN SE « SACRIFIANT » LUI-MÊME

L’incident est survenu moins de deux semaines après que les États-Unis ont déclaré qu’un avion de chasse chinois J-16 avait intercepté un avion de reconnaissance de l’US Air Force au-dessus de la mer de Chine méridionale, volant directement devant le nez de l’avion.

Ces incidents et les précédents ont soulevé des inquiétudes quant à un éventuel accident qui pourrait conduire à une escalade entre les deux nations à un moment où les tensions sont déjà élevées.

Li a fait l’objet de sanctions américaines qui font partie d’un vaste ensemble de mesures contre la Russie, mais qui sont antérieures à son invasion de l’Ukraine. Les sanctions imposées en 2018 pour l’implication de Li dans l’achat par la Chine d’avions de combat et de missiles anti-aériens à Moscou.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les États-Unis ont noté que depuis 2021, la Chine a refusé ou n’a pas répondu à plus d’une douzaine de demandes du département américain de la Défense de s’entretenir avec de hauts dirigeants, ainsi qu’à de multiples demandes de dialogues permanents et d’engagements au niveau opérationnel.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.