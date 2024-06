Le ministre chinois de la Défense accuse les États-Unis de provoquer des frictions avec leur soutien à Taiwan et aux Philippines

SINGAPOUR (AP) — Le ministre chinois de la Défense a reconnu dimanche l’importance de la reprise des communications militaires avec les États-Unis alors que les tensions s’intensifient dans la région Asie-Pacifique, tout en accusant Washington d’être à l’origine des frictions avec son soutien à Taïwan et les Philippines.

« Nous ne permettrons à personne d’introduire des conflits géopolitiques ou une guerre, chaude ou froide, dans notre région », a déclaré le ministre chinois de la Défense Dong Jun lors du forum de défense Shangri-La à Singapour par l’intermédiaire d’un traducteur.

« Nous ne permettrons à aucun pays ni à aucune force de créer un conflit et le chaos dans notre région », a-t-il ajouté.

La Chine s’est montrée de plus en plus affirmée en faisant valoir ses revendications sur la quasi-totalité du territoire. Mer de Chine méridionaleune route maritime mondiale clé, qui a conduit à un nombre croissant de conflits, notamment avec les Philippines, dont les navires ont été percuté par des navires chinois et frappé avec des canons à eau.

Dong a insisté sur le fait que « la culture stratégique de la Chine est ancrée dans l’amour universel et la non-agression », avant de menacer les Philippines, qui sont devenues rapidement pro-américaines depuis l’élection de Ferdinand Marcos Jr. en 2022.

Depuis que les hostilités territoriales avec la Chine se sont intensifiées l’année dernière en mer de Chine méridionale, l’administration de Marcos Jr. a pris des mesures forger de nouvelles alliances de sécurité avec un certain nombre de pays asiatiques et occidentaux et a permis un présence militaire américaine plus importante dans davantage de bases philippines dans le cadre d’un pacte de défense de 2014.

Dong a accusé les Philippines de provoquer délibérément la Chine, « enhardie par des puissances extérieures ».

« La Chine a fait preuve d’une grande retenue face à de telles violations et provocations », a-t-il déclaré. « Mais il y a une limite à notre retenue. »

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré samedi que le soutien américain aux Philippines était « à toute épreuve » et a salué le discours de Marcos vendredi lors du forum, le qualifiant de déclaration puissante « sur la façon dont les Philippines défendent leurs droits souverains en vertu du droit international ».

Austin a également souligné l’importance de renouveler les communications militaires entre la Chine et les États-Unis pour éviter les « perceptions erronées » et prévenir les « erreurs de calcul ».

« Un certain nombre de choses peuvent se produire en mer ou dans les airs, nous le reconnaissons », a-t-il déclaré. « Mais notre objectif est de veiller à ne pas laisser les choses devenir inutilement incontrôlables. »

Dong est un ancien commandant de la marine qui a été nommé fin décembre après que son prédécesseur, Li Shangfu, ait été brusquement démis de ses fonctions.

Dong a rencontré Austin vendredi en marge du forum de Singapour, qui était le premier entretien en personne entre de hauts responsables chinois et américains de la défense depuis la rupture des contacts entre les armées des deux pays en 2022 après la décision du président de la Chambre des représentants des États-Unis. Nancy Pelosi s’est rendue à Taïwanexaspérant Pékin.

La Chine considère Taiwan comme une province renégat qui doit passer sous son contrôle, par la force si nécessaire.

Les États-Unis, comme la plupart des pays, n’entretiennent pas de relations diplomatiques formelles avec Taiwan mais sont tenus par leurs propres lois de fournir à l’île les moyens de se défendre. Washington est le plus grand fournisseur de matériel militaire de Taiwan et des délégations du Congrès rendent régulièrement visite aux dirigeants taïwanais.

Dong a déclaré que la Chine restait « ouverte aux échanges et à la coopération avec l’armée américaine », mais a ajouté que « cela nécessite des efforts des deux côtés ».

Il a accusé les États-Unis d’enhardir le nouveau gouvernement de Taiwan, qui refuse d’accepter l’insistance de Pékin selon laquelle l’île fait partie de la Chine, de « poursuivre la séparation de manière progressive ».

« Nous prendrons des mesures résolues pour freiner l’indépendance de Taiwan et veillerons à ce qu’un tel complot n’aboutisse jamais », a-t-il déclaré. « Quiconque ose séparer Taiwan de la Chine ne finira que par l’autodestruction. »

Le journaliste de l’AP Ken Moritsugu a contribué à cette histoire depuis Hong Kong.