Le ministre canadien des Affaires étrangères exhorte la Chine à se retirer de Taiwan au milieu d’exercices militaires

Mercredi, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a appelé au calme face à l’escalade des tensions entre les États-Unis, Taïwan et la Chine, alors même qu’elle imputait fermement la responsabilité de l’impasse actuelle aux pieds de Pékin.

Apparaissant aux côtés de son homologue allemand lors d’une conférence de presse à Montréal, Joly a déclaré que le gouvernement fédéral était “très préoccupé par l’action menaçante de la Chine et sa coercition économique”.

Ces commentaires faisaient suite à l’annonce par la Chine d’exercices militaires à grande échelle autour de Taïwan à partir de jeudi en réponse à la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, sur l’île, que Pékin revendique comme son territoire.

Ils surviennent également alors que deux navires de guerre canadiens se préparent à se rendre dans la région de l’Asie-Pacifique dans les prochains jours pour un déploiement pré-planifié à la suite de leur participation à un exercice militaire à grande échelle dirigé par les États-Unis près d’Hawaï.

Joly a déclaré aux journalistes que des visites telles que celle de Pelosi font partie de la diplomatie normale et “ne peuvent pas être utilisées comme justification pour des tensions accrues ou comme prétexte” pour une action agressive.

“Donc, dans ce sens, nous appelons la Chine à désamorcer parce que nous pensons qu’il peut y avoir des risques non seulement d’aggravation des tensions, mais aussi de déstabilisation de la région”, a-t-elle déclaré.

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a fait écho à l’appel de Joly à un dialogue calme et pacifique à travers le détroit de Taiwan, qui sépare la Chine continentale de Taiwan.

Les deux ont rejoint d’autres ministres des Affaires étrangères des pays du Groupe des Sept, qui comprennent la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon et les États-Unis, en publiant plus tard une déclaration mettant en garde la Chine contre “une activité militaire agressive dans le détroit de Taiwan”.

“Nous appelons la Chine à ne pas modifier unilatéralement le statu quo par la force dans la région et à résoudre les différends à travers le détroit par des moyens pacifiques”, lit-on dans le communiqué.

Les ministres du G7 ont ajouté qu’il n’y avait aucun changement dans leur reconnaissance de la politique d’une seule Chine, qui stipule qu’il n’y a qu’un seul gouvernement chinois, ne reconnaît pas Taïwan comme un pays souverain et n’implique donc pas de relations diplomatiques officielles avec Taipei.

“Nous réitérons notre engagement commun et inébranlable à maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan et encourageons toutes les parties à rester calmes, à faire preuve de retenue, à agir avec transparence et à maintenir des lignes de communication ouvertes pour éviter tout malentendu.”

Alors que le Canada et ses partenaires du G7 cherchaient mercredi à éviter une confrontation armée entre la Chine et Taïwan, des milliers de militaires américains, canadiens et alliés terminaient un exercice d’entraînement d’un mois dans le Pacifique.

L’exercice Rim of the Pacific comprenait les NCSM Vancouver et Winnipeg, qui, selon le contre-amiral canadien Christopher Robinson, navigueront vers l’ouest en direction de la région Asie-Pacifique dans les prochains jours une fois l’exercice officiellement terminé jeudi.

“L’un fera une sorte de partie nord de l’Asie, l’autre fera la partie sud, et ils se rencontreront au milieu”, a déclaré Robinson, qui a été commandant en second de l’exercice, dans une interview. .

“C’était vraiment la dernière étape pour les préparer à ce long déploiement.”

Robinson n’a pas pu dire si l’un ou l’autre navire, qui restera dans la région jusqu’en décembre, traverserait le détroit de Taiwan. Cependant, il a confirmé qu’ils opéreront avec des groupes de travail alliés dans la région.

Quant à l’exercice d’entraînement, qui a lieu tous les deux ans, Robinson a déclaré qu’il comportait une variété de scénarios différents, notamment la réponse à une crise humanitaire à la lutte contre un conflit total.

Bien que l’exercice n’identifie aucun adversaire spécifique, Robinson a déclaré : « Nous sommes très conscients des capacités qui existent. Divers pays ont toutes sortes de capacités avancées.

Pelosi a défendu sa visite lors d’un bref discours à Taipei avant de quitter Taïwan mercredi, affirmant qu’elle et d’autres membres du Congrès de sa délégation avaient montré qu’ils n’abandonneraient pas leur engagement envers l’île autonome.

Premier président américain à visiter l’île en plus de 25 ans, Pelosi a courtisé la colère de Pékin avec le voyage et a déclenché plus d’une semaine de débat sur la question de savoir si c’était une bonne idée après la fuite de nouvelles.

La réponse de la Chine a été bruyante et s’est manifestée sur plusieurs fronts : diplomatique, économique et militaire.

Peu de temps après l’atterrissage de Pelosi mardi soir, la Chine a annoncé des exercices de tir réel qui auraient commencé cette nuit-là, ainsi que des exercices de quatre jours à partir de jeudi.

Les exercices chinois prévus, y compris le tir réel, doivent être les plus importants visant Taïwan depuis 1995, lorsque la Chine a tiré des missiles lors d’un exercice à grande échelle pour montrer son mécontentement lors d’une visite du président taïwanais de l’époque, Lee Teng-hui, aux États-Unis.

Taïwan a dénoncé les exercices, dont certaines parties doivent entrer dans ses eaux, affirmant qu’ils violaient la souveraineté de l’île.

Mercredi, la Chine a également interdit certaines importations en provenance de Taïwan, notamment les agrumes et le poisson.

– Avec des fichiers de l’Associated Press.

Lee Berthiaume, La Presse canadienne