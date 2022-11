Le ministre canadien de la Défense affirme que l’Ukraine a gagné la guerre

HALIFAX, Nouvelle-Écosse – Le ministre canadien de la Défense a déclaré vendredi que l’armée ukrainienne gagnait la guerre et que le président russe Vladimir Poutine n’avait fait qu’unir l’OTAN et renouvelé son objectif.

« L’esprit et la détermination du peuple ukrainien et du président (Volodymyr) Zelensky continuent de nous inspirer tous. Les forces armées ukrainiennes sont motivées, disciplinées et mieux entraînées – et elles gagnent », a déclaré Anand.