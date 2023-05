Le ministre britannique s’apprête à se rendre à Hong Kong pour la première fois en 5 ans

Le premier ministre britannique en visite à Hong Kong en cinq ans a déclaré que son pays n’allait pas « esquiver » ses responsabilités historiques envers les personnes vivant dans son ancienne colonie tout en s’engageant avec la Chine dans des domaines où ils partagent des intérêts communs.

Les remarques de Dominic Johnson, ministre d’État au ministère des Affaires et du Commerce, ont été publiées mardi dans un article d’opinion du South China Morning Post. Il a écrit que le Royaume-Uni serait clair sur son droit d’agir lorsque la Chine violerait ses engagements internationaux ou violerait les droits de l’homme.

Le voyage de Johnson cette semaine est intervenu après que les relations entre Hong Kong et la Grande-Bretagne sont devenues de plus en plus tendues à la suite de la promulgation d’une loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin, que le Royaume-Uni a précédemment qualifiée de « violation manifeste » de la déclaration commune sino-britannique de 1984. La déclaration comprenait une promesse de conserver les droits et libertés de Hong Kong pendant 50 ans après son retour à la domination chinoise en 1997.

Suite à l’introduction de la vaste loi sur la sécurité en 2020, 105 200 résidents ont commencé une nouvelle vie en Grande-Bretagne via un visa spécial qui leur permet de vivre et de travailler au Royaume-Uni et de demander la citoyenneté britannique après six ans, selon les données officielles britanniques.

Johnson a déclaré que son voyage comprenait des réunions avec les principaux investisseurs et représentants du gouvernement de la ville pour favoriser les liens d’investissement entre les deux parties. Il a tweeté lundi qu’il avait rencontré le président de CK Hutchison, Victor Li, le fils aîné du magnat Li Ka-shing, pour discuter de leurs plans d’investissement en Grande-Bretagne.

Dans un autre tweet, il a déclaré avoir également parlé à Christopher Hui, secrétaire aux services financiers et au Trésor de Hong Kong, de leurs travaux visant à supprimer les barrières commerciales et à accroître les échanges entre les deux parties.

« Je suis à Hong Kong dans le cadre de ma mission de promotion du Royaume-Uni en tant que destination de premier plan pour les investissements et le commerce », a-t-il écrit sur Twitter.

Le consulat britannique à Hong Kong a déclaré que la visite permettrait à Johnson de reprendre le dialogue, y compris le commerce et l’investissement, la croissance propre et les futures visites bilatérales, en plus de promouvoir la collaboration entre Hong Kong et le Royaume-Uni après la pandémie de COVID-19 et l’imposition de la loi sur la sécurité.

Sa visite comprend également une rencontre avec le ministre du Commerce de Hong Kong, Algernon Yau, un déjeuner avec des membres de la Chambre de commerce britannique et une visite au centre technologique local Cyberport, a-t-il ajouté. Johnson devrait terminer son voyage mardi soir.

Interrogé sur la visite de Johnson, le dirigeant de Hong Kong, John Lee, a déclaré qu’il accueillait tous les responsables étrangers à visiter Hong Kong et encourageait la promotion du développement économique, des échanges commerciaux et des relations interpersonnelles. Lee a déclaré que le succès de la ville repose sur la coopération régionale et internationale.

« Ce sont juste que certains pays font des démarches pour répondre à leurs intérêts politiques, peut-être pour des raisons politiques », a-t-il déclaré, sans identifier aucun pays.

Il a ajouté qu’il espérait que tous agiraient de manière pragmatique dans leur coopération et leurs politiques pour le développement et les bénéfices de leur peuple.