Le ministre britannique en charge du sommet sur le climat critiqué pour avoir pris 25 vols en trois mois

Le ministre chargé des préparatifs d’un sommet de l’ONU sur le climat a été critiqué pour avoir parcouru des dizaines de milliers de kilomètres en avion.

Alok Sharma avait exhorté les gens à apporter « de petits changements à notre façon de vivre au quotidien » afin de réduire leurs émissions de carbone.

Mais une analyse par le Le télégraphe du jour journal trouvé que M. Sharma a effectué 25 vols en trois mois, parcourant jusqu’à 73 853 milles entre le 31 janvier et le 12 mai.

Le journal estime que le voyage du président de la COP 26 avait une empreinte environnementale équivalente à environ 17 tonnes de carbone.

Le gouvernement a déclaré que si les discussions en ligne pouvaient jouer un rôle, les réunions en personne étaient essentielles au succès des négociations en vue du sommet sur le climat.

conseillé James Newman représente le Royaume-Uni à l’Eurovision Pourquoi le gouvernement ne renationalise pas réellement les chemins de fer Le plan Covid initial du gouvernement était « l’immunité collective d’ici septembre », affirme Dominic Cummings dans une diatribe contre d’anciens collègues « incompétents »

Mais un député conservateur anonyme a critiqué le ministre, le qualifiant de «miles aériens Alok».

«Il ne s’agit pas tant de préparer la COP 26, c’est un peu plus comme une année sabbatique. Pourquoi n’est-il pas allé en ligne? Ils ont tenu le G7 en ligne », ont-ils déclaré au journal.

La COP 26 se tiendra à Glasgow au cours des deux premières semaines de novembre. La réunion est considérée comme une date clé dans la lutte contre le changement climatique et verra les pays réviser leurs objectifs de réduction des émissions pour la première fois depuis la COP21 à Paris.

Le vol est très consommateur de carbone. Le Comité britannique sur le changement climatique a déclaré que les émissions représentaient 7% des émissions de gaz à effet de serre du Royaume-Uni en 2018 et étaient 88% au-dessus des niveaux de 1990.

Le comité consultatif a recommandé «de réduire la demande des passagers pour les vols grâce à la tarification du carbone, à une taxe pour les grands voyageurs, à la taxe sur le carburant, à la TVA ou à des réformes de la taxe sur les passagers aériens, et / ou à restreindre la disponibilité des vols grâce à la gestion de la capacité aéroportuaire».





Changement climatique: dans la balance Afficher tout 5 1 / 5 Changement climatique: dans la balance



Changement climatique: dans la balance 510222.bin Changement climatique: dans la balance 510223.bin Changement climatique: dans la balance 510224.bin Changement climatique: dans la balance 510226.bin Changement climatique: dans la balance 510227.bin

En réponse à l’analyse, un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Aider le monde à faire face à l’urgence climatique est une priorité internationale pour le gouvernement.

«Les réunions virtuelles jouent un rôle important, mais les réunions en face à face sont essentielles au succès des négociations que le Royaume-Uni mène en tant qu’hôte de la COP26 et sont essentielles pour comprendre et voir de première main les opportunités et les défis auxquels les autres pays sont confrontés dans la lutter contre le changement climatique. »