Le ministre britannique du climat a « esquivé la quarantaine » alors qu’il se rendait dans 30 pays – dont 6 sur la liste rouge

Hier soir, le tsar du climat de Grande-Bretagne, Alok Sharma, a fait face à la fureur des affirmations selon lesquelles il aurait esquivé la quarantaine après s’être rendu dans des pays de la liste rouge pour des affaires gouvernementales.

Le ministre, 53 ans, s’est rendu dans au moins 30 pays au cours des sept derniers mois dans le cadre de son rôle de président du sommet sur le climat COP26, qui se tiendra en Écosse cet automne.

Alok Sharma a visité au moins 30 pays – dont la Bolivie – au cours des sept derniers mois Crédit : EPA

Le ministre du Climat a été critiqué pour s’être rendu dans d’autres pays sans mise en quarantaine Crédit : Twitter/@aloksharma_RDG

M. Sharma a visité au moins six pays figurant sur la liste rouge des voyages, mais a obtenu à chaque fois une exemption ministérielle de la quarantaine hôtelière, rapporte le Daily Mail.

Il a également pu éviter d’avoir à s’isoler chez lui après des voyages dans des pays de la liste orange – tandis que d’autres voyageurs encourent des amendes allant jusqu’à 10 000 £ pour avoir enfreint les règles de quarantaine de voyage.

M. Sharma a esquivé la quarantaine en vertu d’une exemption pour les « serviteurs de la Couronne ».

Mais la porte-parole libérale démocrate des transports, Sarah Olney, a déclaré: «Comme d’habitude avec ce gouvernement, c’est une règle pour eux et une autre pour tout le monde.

« Les gens en ont marre que le gouvernement se donne des laissez-passer gratuits pour sortir de prison alors que le reste d’entre nous respecte les règles. »

En vertu de la réglementation sur la protection de la santé, les diplomates, les dignitaires étrangers et les participants aux grands sommets qui arrivent au Royaume-Uni en provenance des pays de la liste rouge sont épargnés par la quarantaine hôtelière.

Depuis juin, M. Sharma s’est rendu dans des pays d’Europe, des Caraïbes et du Moyen-Orient, et cette semaine seulement, il se trouvait dans ses cinquième et sixième pays sur la liste rouge – la Bolivie et le Brésil.

On pense que les voyages à destination et en provenance de tous les pays figurant sur la liste de M. Sharma sont d’environ 200 000 milles.

Un porte-parole de la COP26 a refusé hier de dire combien de vols M. Sharma avait pris au total, selon le Mail.

Mais un porte-parole du gouvernement a défendu M. Sharma, affirmant que les réunions en personne sont « clés ».

« Aider le monde à faire face à l’urgence climatique est une priorité internationale pour le gouvernement », a déclaré un porte-parole du No10.

« Les réunions virtuelles jouent un grand rôle, mais les réunions en face à face sont la clé du succès dans les négociations sur le climat que le Royaume-Uni dirige en tant qu’hôte de la COP26 et sont essentielles pour comprendre de première main les opportunités et les défis auxquels d’autres pays sont confrontés dans la lutte contre le climat changement. »

Selon le porte-parole du gouvernement, les tests Covid-19 sont effectués « fréquemment » et la distanciation sociale, le port de masques faciaux et les désinfections régulières « sont toujours strictement respectés ».

Ses 30 voyages connus n’étaient pas tous des vols aller-retour depuis le Royaume-Uni, car il a parfois visité un groupe de pays en un seul voyage.

Mais quelques jours après son retour du Bangladesh – sur la liste rouge – un M. Sharma sans masque a rencontré le prince Charles à l’intérieur avant de se rendre dans une école.

Le ministre est maintenant en Amérique du Sud, où il a visité des zones de liste rouge au Brésil et en Bolivie.

Drame de demi-tour

Cela survient après que Boris Johnson a été contraint à un demi-tour humiliant le mois dernier après avoir essayé d’utiliser des tests VIP pour esquiver dix jours à la maison après un contact avec le secrétaire à la Santé de l’époque, touché par Covid, Sajid Javid.

Le Premier ministre et le chancelier ont d’abord déclaré qu’ils ne s’isoleraient pas car ils participeraient à un projet pilote de test de contact quotidien « VIP ».

Mais dans un revirement majeur après un tollé général, Boris a soudainement déclaré qu’il resterait à Chequers et s’isolerait – comme tous les Britanniques qui ont été « cinglés » par l’application NHS.

Dans une vidéo de l’isolement, le Premier ministre a déclaré: « Comme tant de centaines de milliers d’autres personnes à travers le pays, j’ai été cinglé.

« Nous avons brièvement envisagé l’idée de participer au projet pilote qui permet aux gens de tester quotidiennement.

« Mais je pense qu’il est bien plus important que tout le monde respecte les mêmes règles. C’est pourquoi je vais m’isoler jusqu’au 26 juillet.

« Je sais à quel point tout cela est frustrant. J’exhorte tout le monde à s’en tenir au programme et à prendre les mesures appropriées lorsqu’on vous le demande. »

Les ministres ont été critiqués par le public après avoir affirmé qu’un pilote d’essai – qui incluait commodément Downing Street – signifiait qu’ils n’avaient pas à s’isoler.

M. Sharma a évité la quarantaine en vertu d’une exemption pour les « serviteurs de la Couronne » Crédit : Alamy