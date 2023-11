Le ministre britannique des Sciences annonce des plans de financement et de collaboration pour la technologie quantique

Le gouvernement a annoncé un financement de 14 millions de livres sterling pour plusieurs projets de technologie quantique afin de faire avancer son ambition de devenir une économie quantique d’ici 2033, comme indiqué dans le document. Stratégie quantique nationale.

Ce financement, dont 10 millions de livres sterling ont été alloués à six projets basés au Royaume-Uni, fait partie des 2,5 milliards de livres sterling que le gouvernement investira dans le développement des technologies quantiques au cours des 10 prochaines années.

Les six projets visent tous à accélérer le développement de composants et de systèmes pour les technologies de réseaux quantiques, et comprennent un projet visant à fournir des systèmes modulaires pour connecter des processeurs quantiques à des réseaux à grande échelle, ainsi que le projet de Toshiba Europe visant à développer des communications sécurisées quantiques à large bande passante. entre les réseaux satellitaires et terrestres.

S’exprimant lors du UK National Quantum Technologies Showcase, le ministre des Sciences, George Freeman, a annoncé un financement supplémentaire de 4 millions de livres sterling d’Innovate UK pour la recherche et le développement (R&D) collaboratifs par le biais de partenariats entre le Royaume-Uni et le Canada, couvrant 11 projets visant à développer des technologies quantiques du monde réel à des fins commerciales.

“Nous avons identifié le quantique comme l’une des cinq technologies transformationnelles dans lesquelles le Royaume-Uni est un leader mondial, c’est pourquoi nous avons défini une stratégie industrielle de 2,5 milliards de livres sterling sur 10 ans pour soutenir le secteur quantique ici au Royaume-Uni”, a déclaré Homme libre.

“Quantum est sur le point de transformer l’informatique, l’imagerie et la détection, la cybersécurité, la position, la navigation et le timing avec des applications industrielles majeures allant de la découverte de médicaments à la défense, en passant par la fintech et bien plus encore.”

Le gouvernement a également signé des accords de collaboration avec l’Australie et les Pays-Bas, qui permettront aux pays de travailler ensemble en matière de R&D, de commercialisation, d’investissement et de compétences quantiques.

Freeman a également déclaré que le concours de 30 millions de livres sterling du National Quantum Computing Centre (NQCC) fournira une gamme de bancs d’essai dans tout le pays, basés sur différentes architectures matérielles, ce qui accélérera le développement d’ordinateurs quantiques évolutifs.

Le NQCC collabore avec le géant de la technologie IBM, offrant aux utilisateurs d’ordinateurs quantiques basés au Royaume-Uni un accès prioritaire aux machines IBM.

« Notre partenariat entre le National Quantum Computing Center et IBM fournira un accès à l’informatique quantique dans le cloud aux entreprises, agences, laboratoires nationaux et autres organisations afin de contribuer à renforcer l’infrastructure informatique quantique du Royaume-Uni », a déclaré Freeman.

« Notre programme de banc d’essai quantique, d’un coût de 30 millions de livres sterling, construira le premier banc d’essai d’informatique quantique au monde pour évaluer et comparer les machines. Notre financement pour des programmes de collaboration avec les Pays-Bas et le Canada est un signe de notre engagement à développer des normes et des réseaux quantiques mondiaux.

Le gouvernement lance également un projet pilote de réseau de normes quantiques, visant à garantir que le pays soit à l’avant-garde de l’établissement de normes mondiales. L’objectif est que le réseau pilote devienne un centre qui coordonne l’engagement du Royaume-Uni avec les normes mondiales.

Le réseau pilote sera géré par le National Physical Laboratory, en collaboration avec le NQCC, le National Cyber ​​Security Center (NCSC), le Department for Science, Innovation and Technology (DSIT) et la British Standards Institution.

La stratégie de technologie quantique, lancée en mars 2023, vise à garantir que le Royaume-Uni abrite une science et une ingénierie quantiques de premier plan au monde. Il vise également à favoriser l’adoption des technologies quantiques dans les entreprises et à créer un cadre réglementaire national et international.

Parallèlement à son investissement de 2,5 milliards de livres sterling, le gouvernement espère que la stratégie générera 1 milliard de livres sterling supplémentaires d’investissement privé dans le programme.

L’un des principaux objectifs est que, d’ici 2033, toutes les entreprises des secteurs clés du Royaume-Uni soient conscientes du potentiel des technologies quantiques, et que 75 % des entreprises concernées aient pris des mesures pour se préparer à l’arrivée de l’informatique quantique.