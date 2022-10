Le ministre britannique des Finances s’engage à ne plus distraire après le revirement du taux d’imposition

Le ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, a confirmé lundi matin que le gouvernement abandonnerait ses plans de réduction d’impôts pour les plus hauts revenus du pays.

Le ministre britannique des Finances, Kwasi Kwarteng, a déclaré lundi que le gouvernement ne serait pas distrait de la réalisation de son plan de croissance, peu de temps après que le gouvernement a radicalement abandonné son intention de réduire l’impôt sur le revenu pour les plus hauts revenus du pays.

“Quelle journée”, a déclaré Kwarteng en s’adressant aux participants à la conférence annuelle d’automne du Parti conservateur à Birmingham, dans le centre de l’Angleterre.

“Cela a été difficile. Mais nous devons nous concentrer sur le travail à accomplir. Nous devons avancer, plus de distractions”, a-t-il poursuivi. “Nous avons un plan, et nous devons nous y mettre et le mettre en œuvre. C’est ce que le public attend du gouvernement.”

Plus tôt dans la journée, le gouvernement britannique a annulé un plan visant à supprimer le taux supérieur de 45% d’impôt sur le revenu payé sur les revenus supérieurs à 150 000 £ (166 770 $) par an à la suite d’une réaction publique croissante et de turbulences majeures sur le marché.

Aux côtés du nouveau Premier ministre Liz Truss, Kwarteng avait passé les 10 derniers jours à défendre la politique alors même que la livre sterling chutait à un niveau historiquement bas, que les accords hypothécaires étaient retirés du marché et que les obligations du gouvernement britannique commençaient à se vendre à un taux historique.

La réduction d’impôt proposée a été largement considérée comme une décision politiquement toxique à un moment où le pays est confronté à une aggravation de la crise du coût de la vie.

“Nous comprenons et nous avons écouté”, a déclaré Kwarteng dans un communiqué.

“Il est clair que l’abolition du taux d’imposition de 45p est devenue une distraction de notre mission primordiale de relever les défis auxquels notre pays est confronté. En conséquence, j’annonce que nous ne procédons pas à l’abolition du taux d’imposition de 45p”, il ajouta.

S’adressant à la BBC dimanche, Truss a défendu les mesures non financées dans le soi-disant mini-budget du gouvernement, mais a reconnu qu’elle aurait pu “faire un meilleur travail en préparant le terrain” pour les annonces.

Les économistes et les analystes étaient sceptiques quant au fait que le revirement du gouvernement britannique sur les réductions d’impôts pour les riches atténuerait la nervosité du marché, notant cependant qu’il ne représente qu’une petite partie de l’équation en termes de plans de dépenses plus larges.

La livre sterling s’est échangée de plus de 0,9 % à 1,1262 $ lors des transactions de l’après-midi à Londres.