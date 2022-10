Le ministre britannique des Finances écourte le voyage du FMI alors que la pression monte pour un demi-tour

LONDRES – Le ministre britannique des Finances, Kwasi Kwarteng, a écourté sa visite au Fonds monétaire international cette semaine, se précipitant à Londres au milieu d’informations selon lesquelles la première ministre Liz Truss envisageait de faire demi-tour sur certaines parties des réductions d’impôts de son gouvernement.

Kwarteng a déclaré aux journalistes jeudi qu’il revenait des États-Unis plus tôt que prévu, sans fournir plus de détails. Reuter signalécitant des sources anonymes, que le ministre des Finances prévoyait de rencontrer des collègues pour travailler sur le plan budgétaire à moyen terme du gouvernement.

Plus tôt, Kwarteng a insisté sur le fait qu’il “ne va nulle part” et que lui et Truss seraient “à 100%” toujours dans leur emploi le mois prochain.

Le départ brutal de Kwarteng d’une série de réunions internationales sur la finance à Washington, DC survient au milieu d’une réaction politique croissante contre les réductions d’impôt proposées par le gouvernement conservateur.

Les mesures financées par la dette, annoncées le 23 septembre et estimées à un total de 43 milliards de livres sterling (48,7 milliards de dollars), ont fait chuter les marchés financiers. La livre sterling a chuté à un plus bas historique par rapport au dollar américain, les coûts d’emprunt ont fortement augmenté et la Banque d’Angleterre a été forcée d’intervenir.

Nouvelles du ciel signalé jeudi que des discussions étaient en cours à Downing Street sur l’opportunité de reconsidérer certaines des réductions d’impôts annoncées par Kwarteng dans le soi-disant “mini-budget” du gouvernement. On pense que des modifications de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur les dividendes pourraient être envisagées.

Sterling est apparu aux nouvelles.

La livre sterling a augmenté de 2 % pour s’échanger à 1,1319 $ jeudi, ignorant les données sur l’inflation américaine plus fortes que prévu. La livre sterling a été vue pour la dernière fois en baisse de 0,3 % à 1,129 $.

Pendant ce temps, les obligations d’État britanniques à long terme – connues sous le nom de gilts – se sont redressées vendredi matin, les rendements à 30 ans se négociant à 4,38%.