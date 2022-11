Le ministre britannique des Finances annonce des hausses d’impôts et des réductions de dépenses, déclare que le pays est en récession

LONDRES – Le gouvernement britannique a dévoilé jeudi un vaste plan budgétaire de 55 milliards de livres sterling (66 milliards de dollars) alors qu’il cherche à combler un trou béant dans les finances publiques et à restaurer la crédibilité économique de la Grande-Bretagne, alors même que le pays vacille en récession.

Le ministre des Finances Jeremy Hunt, dans sa déclaration d’automne inaugurale très attendue, a décrit environ 30 milliards de livres sterling de réductions de dépenses et 25 milliards de livres sterling de hausses d’impôts.

Les mesures comprenaient un gel de six ans des seuils d’imposition sur le revenu et une baisse du taux maximal d’imposition sur le revenu à 125 000 £ – des mesures directement opposées aux réductions majeures annoncées dans le mini-budget catastrophique de septembre.

“Les réductions d’impôts non financées sont aussi risquées que les dépenses non financées”, a déclaré Hunt à la Chambre des communes.

Hunt a déclaré que les mesures rassureraient les marchés sur le fait que le gouvernement et la Banque d’Angleterre travaillent désormais “en parallèle”.

“Nous avons besoin que les politiques budgétaire et monétaire fonctionnent ensemble”, a-t-il déclaré. “Cela signifie que le gouvernement et la Banque travaillent en étroite collaboration. Cela signifie, en particulier, donner au monde confiance dans notre capacité à payer nos dettes.”

Les mesures augmenteront les difficultés financières de millions de Britanniques alors qu’ils sont confrontés à la pire crise du coût de la vie du pays depuis des décennies et à sa plus longue récession.

Cependant, Hunt a déclaré qu’ils étaient nécessaires pour limiter l’inflation de 41 ans et restaurer la réputation du Royaume-Uni ; qualifiant le plan de “stratégie de croissance ultime”.

“Nous devons poursuivre une lutte sans relâche pour faire baisser (l’inflation), y compris un engagement ferme à reconstruire nos finances publiques”, a déclaré Hunt.

Parmi les autres mesures annoncées figuraient une augmentation de 10% de la pension, des prestations et des crédits d’impôt de l’État – conformément au chiffre d’inflation de septembre – et une augmentation du salaire vital national par rapport au niveau actuel de 9,50 £ de l’heure pour les personnes âgées de 23 ans et plus. .

Le ministre des Finances a également confirmé que l’industrie de l’énergie sera frappée par une taxe sur les bénéfices exceptionnels élargie de 35 % contre 25 %.

La déclaration de jeudi était accompagnée d’une série de projections tant attendues de l’Office britannique indépendant pour la responsabilité budgétaire (OBR), qui a brossé un tableau économique sombre pour la Grande-Bretagne.

Hunt a déclaré que les projections montrent que le Royaume-Uni est maintenant en récession, mais que le plan du gouvernement garantit que le ralentissement est moins profond et que le chômage est inférieur aux prévisions initiales.