Le ministre britannique des Affaires étrangères, Raab, déclare que la Russie et la Chine n’utilisent que les cybercapacités pour «  saboter et voler  », l’Occident utilise ses pouvoirs pour «  bien  »

La plupart des activités de cybercriminalité impliquent généralement le vol ou l’extorsion, mais cela ne signifie pas que de telles infractions se produisent « Aléatoire, » Raab a déclaré, lors d’un discours à la conférence CYBERUK du National Cyber ​​Security Centre.

Le ministre des Affaires étrangères estime que le «Acteurs étatiques hostiles et gangs criminels» derrière de telles attaques ne souhaite rien de plus «Saper les fondements mêmes de notre démocratie.»

Raab a alors semblé blâmer pratiquement tous les principaux cybercrimes sur les coupables occidentaux habituels – «Corée du Nord, Iran, Russie et Chine.» Ces États utilisent les technologies numériques pour « Saboter et voler, ou contrôler et censurer », déclara-t-il.

Il a ensuite décrit le Royaume-Uni et ses alliés occidentaux comme un «Force pour le bien dans le monde» qui démontre toujours «Respect du droit international» et utilise les cybercapacités uniquement pour défendre les citoyens et protéger «Collaboration internationale».

Raab a également accusé la Chine et la Russie de «Mettre à l’abri des gangs criminels» sur leurs territoires, au lieu de les poursuivre, mais n’a pas mentionné de tels groupes qui pourraient opérer à partir du Royaume-Uni ou de pays alliés.

«Nous pouvons voir cet affrontement entre les États autoritaires et démocratiques se dérouler très directement, en ce moment, dans le cyberespace», a-t-il déclaré, faisant référence à une série de cyber-attaques contre des pays occidentaux qui ont été imputées à Moscou et à Pékin.

Raab a mentionné une attaque contre Microsoft en mars qui a été imputée à un « Groupe parrainé par l’État opérant depuis la Chine. » La cyber-attaque NotPetya de 2017 a également fait partie de son discours, malgré le fait que le virus dans cette affaire visait également de nombreuses entreprises en Russie même, y compris le géant pétrolier Rosneft.

Le ministre des Affaires étrangères a dressé une liste de mesures visant à «Renforcer la résilience autour du gouvernement» et «Renforcer nos défenses nationales», en plus de certains « offensive » les cybercapacités – qui, bien entendu, ne seront utilisées que pour de bon.

L’année dernière, le Royaume-Uni a créé sa National Cyber ​​Force, qui, selon Raab, «Mène des cyberopérations offensives ciblées pour soutenir les priorités de sécurité nationale du Royaume-Uni.» Il n’a pas précisé les détails des activités de l’agence, mais a déclaré qu’il pouvait également être utilisé dans « les opérations militaires. »

Il a confirmé son utilisation contre les terroristes de l’État islamique (EI, ancien État islamique) en Syrie et en Irak, et a réitéré que le Royaume-Uni utilise ses pouvoirs pour « bien » tandis que ses adversaires les utilisent pour «Saccage le système international.»

Le Royaume-Uni a annoncé aujourd’hui l’allocation de 22 millions de livres sterling (31 millions de dollars) pour renforcer la résilience de la cybersécurité dans les pays les plus pauvres dans le but de «Gagner les cœurs et les esprits du monde entier grâce à notre vision positive du cyberespace», et à « Empêcher la Chine, la Russie et d’autres de combler le vide multilatéral. »

Une partie de cet argent sera consacrée à la création d’un nouveau centre de cyberopérations en Afrique, travaillant à travers l’Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le Nigéria et le Rwanda pour faciliter des opérations conjointes contre la cybercriminalité avec l’Organisation internationale de police criminelle (connue sous le nom d’Interpol), au Royaume-Uni. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré dans une déclaration séparée.

Les paroles de Raab interviennent alors que la Grande-Bretagne envisage un nouvel ensemble d’actes législatifs visant à lutter contre l’espionnage et les activités des États hostiles, y compris dans le cyberespace. L’un, appelé Counter-State Threats Bill, fournirait aux forces de sécurité britanniques un éventail d’outils pour lutter contre les activités des États étrangers, tandis qu’un autre implique la création d’un nouveau système d’enregistrement des agents étrangers pour lutter contre l’espionnage et prévenir le vol de propriété intellectuelle.

Les législateurs britanniques devraient également discuter à nouveau du projet de loi sur les télécommunications (sécurité), qui imposerait des contrôles sur les logiciels et les équipements fournis par «Fournisseurs à haut risque», comme le géant chinois des télécommunications Huawei.

