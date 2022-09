Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, déclare que le passage à l’Indo-Pacifique est permanent

SINGAPOUR – Le Royaume-Uni s’engagera plus pleinement dans la région indo-pacifique, au-delà de ses efforts en cours pour rejoindre un accord commercial massif dans la région, a déclaré jeudi le nouveau secrétaire aux Affaires étrangères du pays.

“L’inclinaison indo-pacifique est là pour rester”, a déclaré James Cleverly lors du sommet asiatique du Milken Institute. “C’est permanent.”

Cette “inclinaison” vers l’Indo-Pacifique comprendra une coopération accrue sur les questions économiques, les questions de sécurité et les “valeurs partagées”, a déclaré Cleverly.

Le ministre des Affaires étrangères a souligné “notre engagement envers la souveraineté et l’intégrité territoriale et l’absence de coercition économique, et une croyance partagée dans la valeur de la démocratie et des marchés ouverts”.

Cleverly a déclaré que 1,7 million de citoyens britanniques vivent dans la région et que le Royaume-Uni entretient des relations commerciales d’une valeur de 250 milliards de dollars dans l’Indo-Pacifique.

L’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, ou CPTPP, est un pacte commercial qui comprend actuellement sept pays d’Asie-Pacifique et quatre des Amériques. Il est issu du Partenariat transpacifique, ou TPP, aujourd’hui disparu, un bloc commercial créé par les États-Unis mais qui s’est effondré après que l’ancien président Donald Trump a mis fin à l’implication des États-Unis.

Le Royaume-Uni est en passe d’adhérer au CPTPP, une démarche qui, espère-t-il, l’aidera à diversifier ses partenariats commerciaux, notamment depuis la sortie du pays de l’Union européenne.