Le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly (à gauche) et le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi se serrent la main avant une réunion à la Diaoyutai State Guesthouse à Pékin, le 30 août 2023.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a soulevé ses préoccupations en matière de droits de l’homme lors de toutes ses rencontres avec des responsables chinois lors de sa visite d’État à Pékin.

La Chine a déclaré qu’elle valorise le rôle de la Grande-Bretagne en tant que grande puissance et donne la priorité au dialogue et à la coopération avec le Royaume-Uni.

Un rapport rédigé par des députés britanniques a appelé à une approche plus coordonnée à l’égard de la Chine et l’a qualifiée de menace pour le Royaume-Uni et ses intérêts.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré qu’il avait soulevé ses préoccupations en matière de droits de l’homme lors de « chacune de ses réunions » avec de hauts responsables chinois, lors de sa visite d’État à Pékin mercredi.

Intelligemment, le premier ministre britannique des Affaires étrangères à se rendre en Chine depuis cinq ans s’est entretenu avec le vice-président chinois Han Zheng et le haut diplomate Wang Yi.

Le ministère des Affaires étrangères avait précédemment déclaré que ses points de discussion incluraient la répression des libertés par la Chine dans l’ancienne colonie britannique de Hong Kong ainsi que les violations présumées des droits de l’homme par Pékin dans les régions du Xinjiang et du Tibet.

Intelligemment dit mercredi :

J’ai eu un certain nombre de conversations avec de hauts représentants du gouvernement chinois et j’ai soulevé la question des droits de l’homme à chacune de ces réunions.

« C’est une question qui est largement discutée, non seulement au niveau bilatéral, mais aussi aux Nations Unies », a-t-il déclaré.

« Je pense que le gouvernement chinois comprend que le Royaume-Uni est cohérent dans notre approche… et je continuerai à soulever ces questions avec (eux). »

Rencontrant Cleverly au Diaoyutai State Guesthouse de Pékin, le haut diplomate Wang a déclaré que la Chine avait « toujours attaché de l’importance au statut de la Grande-Bretagne en tant que grande puissance et à votre rôle unique ».

« Le dialogue et la coopération sont les mots clés… de la politique chinoise à l’égard du Royaume-Uni », a déclaré Wang.

Mais il a également déclaré que « nous avons également remarqué qu’il y a de temps en temps des bruits dans les relations sino-britanniques, et certaines personnes remettent même en question votre voyage à Pékin ».

La Chine a accusé le mois dernier le Royaume-Uni d’accorder une protection aux fugitifs après que Cleverly ait critiqué le gouvernement de Hong Kong pour avoir offert des primes pour des informations conduisant à la capture d’éminents militants démocratiques basés à l’étranger.

« Des désaccords fondamentaux »

Cleverly a appelé à une approche occidentale pragmatique et unie face à l’essor de la Chine, reconnaissant la nécessité de s’associer à Pékin sur les questions mondiales.

Mais un rapport critique des députés britanniques publié mercredi a déclaré que la ligne de Londres sur la Chine manquait de clarté et nécessitait une « approche coordonnée et pangouvernementale ».

Le rapport de 87 pages de la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes a également qualifié la Chine de « menace pour le Royaume-Uni et ses intérêts » et a exhorté Londres à renforcer la « diplomatie de dissuasion » pour contrer les menaces de Pékin.

Des éléments bellicistes du parti conservateur au pouvoir au Royaume-Uni ont exhorté Cleverly à agir plus durement à l’égard de la Chine.

Cleverly a déclaré mercredi que « les tentatives visant à résumer la relation du Royaume-Uni avec la Chine à un seul mot ou à une phrase sonore sont fondamentalement erronées ».

La taille, l’influence et la complexité de la Chine signifient que les relations entre la Grande-Bretagne et Pékin seront « compliquées et sophistiquées », a-t-il déclaré.

« Nous sommes lucides sur les domaines dans lesquels nous avons des désaccords fondamentaux avec la Chine, et j’aborde ces questions lorsque nous nous rencontrons », a ajouté Cleverly.

« Nous poursuivrons une relation de travail pragmatique, mais cela implique bien sûr de soulever les questions sur lesquelles nous ne sommes pas d’accord. »