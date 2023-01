Le ministre britannique des Affaires étrangères déclare que la réponse alliée à l’invasion de l’Ukraine envoie un message aux tyrans du monde

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré que l’opposition unifiée de la communauté internationale à la guerre de la Russie contre l’Ukraine envoyait un message puissant aux tyrans du monde entier que l’OTAN ne se précipitait pas face aux menaces.

“Nous devons nous assurer que le message que nous envoyons à tous ceux qui nous regardent est que nous défendons le concept d’intégrité territoriale, que nous défendons l’État de droit, que nous défendons la Charte des Nations Unies”, a déclaré James Cleverly à CBC News Network. Pouvoir et politique Jeudi.

“Quiconque assiste à notre réponse à la tentative d’invasion de l’Ukraine par la Russie comprend à quel point la communauté internationale, le Royaume-Uni et le Canada, ainsi que nos amis et alliés, prennent ces problèmes à cœur”, a-t-il déclaré à l’animatrice Katie Simpson.

Cleverly, qui est secrétaire d’État britannique aux affaires étrangères, au Commonwealth et au développement, est à Toronto cette semaine dans le cadre d’une visite aux États-Unis et au Canada.

Il a déclaré à CBC News que la communauté internationale ne pouvait pas se permettre de faiblir dans son soutien à l’Ukraine alors qu’elle se battait pour chasser les forces russes.

Cleverly a déclaré à Simpson qu’il avait lancé cet avertissement aux responsables américains plus tôt cette semaine lors d’une conversation avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

« Ce que j’ai dit quand j’étais en Amérique, c’est que nous nous sommes engagés à soutenir les Ukrainiens jusqu’à ce qu’ils réussissent à défendre leur patrie contre cette tentative d’invasion russe », a-t-il déclaré.

“Et si nous ne le faisons pas, alors le signal que nous enverrons à chaque agresseur potentiel partout dans le monde est que nous n’avons pas la patience, nous n’avons pas l’endurance stratégique pour nous en tenir à cela jusqu’à ce que le travail soit terminé. Fini.

“Et je pense que cela ferait du monde un endroit beaucoup plus dangereux et beaucoup plus coûteux en vies humaines, ainsi qu’en argent.”

REGARDER | La réponse à la Russie envoie un message fort au monde (secrétaire britannique des Affaires étrangères)

La Chine regarde

Le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, a déclaré à CBC News Network Rosemary Barton en direct dimanche qu’il pense que la Chine est l’un de ces régimes autocratiques qui étudient l’invasion russe de l’Ukraine. Il a dit qu’il craignait que Pékin utilise les leçons tirées des luttes de la Russie en Ukraine pour étayer ses propres plans pour Taiwan.

“Je pense que ce que les Chinois apprennent de [the war in Ukraine] est la faiblesse de l’armée russe afin qu’elle puisse se renforcer dans sa future éventuelle attaque contre Taïwan », a déclaré Wu à Barton.

“Bien sûr, ce sera une mauvaise leçon, car la guerre signifie la dévastation.”

La semaine dernière, lors d’une conférence de presse à la suite de sa rencontre avec le premier ministre Justin Trudeau, le premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré que le Japon et le Canada étaient “fortement d’accord” sur le fait qu’il ne devrait y avoir aucune tentative de changer le “statu quo” international par la violence – bien qu’il l’ait fait. t mentionner spécifiquement Taïwan.

“Cela ne devrait jamais arriver nulle part, y compris en Asie”, a-t-il déclaré.

Mardi, un soldat ukrainien monte à bord d’un véhicule blindé de transport de troupes Senator fabriqué au Canada en patrouille près de la frontière entre l’Ukraine et la Biélorussie. (Stephanie Jenzer/CBC)

Intelligemment dit que l’invasion de la Russie a renforcé l’OTAN.

“Vladimir Poutine espérait briser l’OTAN en tant qu’alliance défensive, et à la place, nous avons vu l’OTAN se rassembler et deux nouveaux pays postuler pour rejoindre l’OTAN en réponse directe à la tentative d’invasion de l’Ukraine par la Russie”, a-t-il déclaré.

REGARDER | L’aide militaire à l’Ukraine a “évolué”, selon le ministre britannique des Affaires étrangères

Le sénateur Peter Boehm, président de la commission sénatoriale des affaires étrangères et ancien diplomate de haut rang, a déclaré que la force de la réponse alliée à l’invasion prouvait que les hypothèses du président russe Vladimir Poutine sur la guerre – qu’elle serait rapide, que l’approvisionnement en gaz naturel de la Russie pourraient être militarisés, que l’alliance manquerait de résistance – étaient faux.

“Ce qui s’est passé, c’est qu’une quantité sans précédent de coordination du G7 s’est ensuite répandue dans l’OTAN”, a-t-il déclaré. “L’OTAN est une alliance défensive et ce n’est pas une guerre par procuration. C’est une guerre que la Russie a déclenchée, qu’ils pensaient pouvoir gagner rapidement. Et ils ont échoué.”

Un appel aux chars

Le Canada a fourni plus d’un milliard de dollars en aide militaire à l’Ukraine depuis le début de l’invasion. Ottawa a annoncé 500 millions de dollars pour un système de défense antimissile et 200 véhicules blindés au cours des dernières semaines.

L’Ukraine a déclaré avoir besoin de plusieurs centaines de chars lourds aux normes de l’OTAN pour contrer l’invasion des forces russes. Trudeau n’a pas encore proposé d’envoyer des chars.

Le Canada possède 82 chars Leopard 2 de fabrication allemande, mais il fait partie de plusieurs pays qui ne peuvent pas les exporter vers l’Ukraine à moins que l’Allemagne n’approuve le don.

Un char Leopard 2A4 des Forces canadiennes affiche sa puissance de feu sur le champ de tir de la BFC Gagetown à Oromocto, au Nouveau-Brunswick, en 2012. (David Smith/La Presse canadienne)

Trudeau n’a pas exclu l’envoi de chars Leopard 2 en Ukraine si l’Allemagne abandonne ses objections au don de véhicules militaires qu’elle a vendus au Canada.

Cette question sera sur la table lors de la réunion de vendredi du Groupe de contact de la défense ukrainienne à la base aérienne de Ramstein en Allemagne. Là, les représentants des pays fournissant un soutien militaire à l’Ukraine entendront directement des responsables ukrainiens ce dont le pays a besoin pour poursuivre son combat.

“Il y a beaucoup plus dans le soutien militaire à l’Ukraine que de simples chars”, a déclaré Cleverly. Il a ajouté que le Canada avait bien travaillé avec ses alliés pour coordonner le soutien militaire, en veillant à ce qu’il n’y ait pas de pénurie de fournitures essentielles.

Cette coordination est essentielle, a-t-il dit, car les besoins en matériel de l’Ukraine ont changé depuis le début de la guerre. Au début, a-t-il dit, l’Ukraine a appelé à des dons de missiles antichars Javelin et à une formation, mais ses besoins ont changé à mesure que la nature du conflit changeait.

« Ensuite, les systèmes de défense aérienne sont devenus ce dont les Ukrainiens avaient le plus besoin », a-t-il déclaré. “Ensuite, la capacité de réparer leurs infrastructures d’énergie et d’eau est devenue la priorité.

“Et de plus en plus maintenant, nous examinons les blindages lourds du champ de bataille, à la fois les chars et l’artillerie. Alors… leurs besoins évoluent… et cette évolution se fait en étroite coordination avec nos amis et alliés de l’OTAN.”