Le ministre du Cabinet britannique Michael Gove a déclaré que l’UE « avait commis une erreur » en invoquant potentiellement l’article 16 du protocole d’Irlande du Nord en imposant des contrôles à l’exportation des vaccins contre les coronavirus.

Gove a déclaré qu’il s’était entretenu avec le vice-président de la Commission, Maros Sefcovic, et ils ont convenu que le Royaume-Uni et l’UE avaient besoin d’une « réinitialisation » des relations et de donner la priorité au peuple d’Irlande du Nord.

Les gens en Irlande du Nord ont été « déconcertés par le pas », a déclaré Gove, dans des remarques parvenues un jour après que l’UE a clarifié que la nouvelle réglementation des exportations n’aurait pas d’impact sur l’Irlande du Nord, à la suite d’un tollé.

« Ils ne nous ont pas consultés, ils n’ont pas consulté nos amis à Dublin et ils ont uni des partis en Irlande du Nord du Sinn Féin d’un côté au DUP de l’autre en guise de condamnation », at-il ajouté.

La Première ministre d’Irlande du Nord, Arlene Foster, avait déclaré que l’UE avait commis «un acte hostile et agressif» qui mettrait une «frontière dure» sur l’île d’Irlande.

Le protocole de l’Irlande du Nord empêche qu’il y ait des contrôles à la frontière irlandaise avec l’Irlande du Nord car il reste dans le marché unique. L’article 16, cependant, permet à l’une ou l’autre des parties de déroger unilatéralement au protocole.

Dans un tweet samedi, Sefcovic a déclaré qu’il était d’accord avec Gove pour « s’assurer que le Protocole fonctionne pour le peuple d’Irlande du Nord, protégeant les acquis du processus de paix et évitant de perturber la vie quotidienne ».

Gove et Sefcovic ont déclaré qu’ils étaient « conjointement déterminés à redoubler d’efforts pour résoudre les problèmes en suspens ».