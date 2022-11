Le ministre britannique de l’Intérieur fait face à un retour de bâton et appelle à démissionner après avoir qualifié la crise des migrants d ‘”invasion”

La ministre britannique de l’Intérieur, Suella Braverman, a averti cette semaine que la crise des migrants au Royaume-Uni avait atteint le niveau d’une “invasion”, qui a suscité à la fois les critiques et le soutien des politiciens locaux, certains appelant à sa démission.

“Le peuple britannique mérite de savoir quel parti est sérieux quant à l’arrêt de l’invasion sur notre côte sud et quel parti ne l’est pas”, a déclaré Braverman, un conservateur, cette semaine. “Arrêtons de prétendre qu’ils sont tous des réfugiés en détresse, tout le pays sait que ce n’est pas vrai.”

Braverman a ajouté que le “système d’asile désespérément laxiste” de son pays est “cassé”.

Les commentaires de Braverman ont suscité de vives critiques de la part de politiciens libéraux, dont Kim Johnson, un législateur du principal parti d’opposition travailliste, qui a déclaré que le langage de Braverman attiserait les tensions au milieu de la crise croissante de l’immigration le long de la Manche.

Anne McLaughlin, membre du Parti nationaliste écossais au Parlement, a déclaré qu’elle était “dégoûtée, absolument dégoûtée d’entendre un ministre de l’Intérieur utiliser délibérément un langage incendiaire à propos des demandeurs d’asile vulnérables”. Elle a qualifié les remarques de honteuses.

“Elle est totalement inapte à être ministre de l’Intérieur”, a déclaré la députée travailliste Zarah Sultana. d’après Le Soleil.

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a tenté de clarifier le commentaire de Braverman en disant “vous devez choisir vos mots avec beaucoup de soin” et qu’il “ne diaboliserait jamais les personnes venant dans ce pays à la recherche d’une vie meilleure”. Sky News a rapporté . Cependant, Jenrick a expliqué que Braverman “essayait d’exprimer” la gravité de la crise.

“Le ministre de l’Intérieur cherchait à exprimer l’ampleur du défi auquel le pays est confronté, avec des personnes, y compris une proportion importante de migrants économiques, cherchant à faire ce voyage”, a déclaré un porte-parole du nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak, selon la BBC .

Nigel Farage, ancien chef du Brexit Party ainsi que de l’UKIP, a défendu Braverman sur Twitter.

“C’est un mot que j’utilise depuis deux ans et pour lequel j’ai été condamné”, a déclaré Farage dans un message vidéo . “Je m’attends à ce qu’il y ait encore plus de pression sur le ministre de l’Intérieur. J’espère vraiment qu’elle restera en poste, mais croyez-moi, l’establishment est là pour la récupérer parce qu’elle a le courage de dire que beaucoup de ces personnes ne sont tout simplement pas des réfugiés.”

Le nombre de personnes effectuant le voyage dangereux sur l’une des voies de navigation les plus fréquentées au monde a fortement augmenté ces dernières années, avec 40 000 atteignant le Royaume-Uni jusqu’à présent cette année, contre 28 000 en 2021 et 8 500 en 2020. Certains ont prédit le nombre des migrants entrant au Royaume-Uni pourraient dépasser les 60 000 d’ici la fin de l’année.

Braverman a été reconduite par Sunak la semaine dernière, six jours après avoir démissionné du même poste pour avoir enfreint les règles ministérielles en envoyant un document gouvernemental sensible via son courrier électronique personnel.

Elle a également été accusée de ne pas avoir écouté les conseils juridiques sur la détention prolongée de migrants dans un centre de traitement et de ne pas leur avoir trouvé un logement adéquat, deux allégations qu’elle a niées. Elle a, jusqu’à présent, ignoré les appels à démissionner une fois de plus.

Les commentaires de Braverman sont intervenus le lendemain du jour où un centre d’immigration à Douvres a été visé par des bombes à essence dimanche, blessant une personne avant que le suspect ne se soit suicidé.

“Aucun ministre de l’Intérieur qui était sérieux au sujet de la sécurité publique ou de la sécurité nationale n’utiliserait un langage hautement incendiaire au lendemain d’un dangereux attentat à la bombe à essence contre un centre de traitement initial de Douvres”, a déclaré Yvette Cooper, porte-parole des affaires intérieures du parti travailliste d’opposition.

Braverman fait également l’objet de critiques après avoir révélé qu’un “nombre élevé” de migrants pourraient potentiellement intenter une action en justice contre le gouvernement pour avoir été hébergés dans des centres de traitement plus longtemps que la loi ne le permet, a rapporté The Sun.

Certains ont tenté de blâmer Braverman pour les problèmes juridiques, ce qui pourrait signifier des paiements allant jusqu’à 6 000 livres sterling pour chaque migrant, et a allégué qu’elle empêchait les migrants d’être envoyés dans des hôtels.

Braverman a nié avoir “délibérément” bloqué le transfert de migrants, ajoutant que les critiques faisaient partie d’une “chasse aux sorcières politique” qui ignore les “faits du problème”.

“L’immigration illégale est hors de contrôle”, a déclaré Braverman.

Environ un cinquième des électeurs britanniques affirment que la gestion de l’immigration est le problème le plus difficile auquel le pays est confronté, selon un sondage YouGov publié ce mois-ci.

“Le nombre de personnes arrivant au Royaume-Uni via de petits bateaux a atteint des niveaux records et continue de mettre notre système d’asile sous une pression incroyable”, a déclaré un porte-parole du Home Office britannique à Fox News Digital. “Manston reste doté de ressources et d’équipements pour traiter les migrants en toute sécurité et nous fournirons un autre logement dès que possible.”

“Nous exhortons tous ceux qui envisagent de quitter un pays sûr et de risquer leur vie aux mains de passeurs criminels à reconsidérer sérieusement leur décision”, poursuit le communiqué. “Malgré ce qu’on leur a dit, ils ne seront pas autorisés à commencer une nouvelle vie ici.”

Le ministère de l’Intérieur a ajouté qu’il continuera à subvenir à tous les besoins fondamentaux des migrants qui arrivent dans leurs centres de traitement et a déclaré qu’il était “absolument déterminé à assurer le bien-être de tous les migrants et du personnel” au centre de traitement de Manston.

Stephen Sorace de Fox News et Reuters ont contribué à ce rapport