Le ministre britannique de l’Intérieur déclare que le multiculturalisme a « échoué » alors que l’Europe est confrontée à la crise des migrants

La ministre britannique de l’Intérieur, Suella Braverman, a déclaré cette semaine que le multiculturalisme avait « échoué » alors qu’elle affrontait de front la crise des migrants en Europe et a appelé à un changement de ce qu’elle a décrit comme des règles obsolètes en matière d’asile et de réfugiés.

Braverman, la plus haute ministre britannique de l’Immigration, s’est exprimée à Washington à l’American Enterprise Institute, où elle a défié le multiculturalisme comme un « dogme erroné » qui n’a pas réussi à intégrer les ressortissants étrangers dans leurs nouveaux pays.

Elle a déclaré que l’immigration incontrôlée, l’intégration « inadéquate » et le multiculturalisme constituaient une « combinaison toxique » pour l’Europe.

« Le multiculturalisme n’exige pas que les nouveaux arrivants s’intègrent », a déclaré Braverman.

« Cela a échoué parce qu’il a permis aux gens de venir dans notre société et d’y vivre des vies parallèles », a-t-elle déclaré. « Ils pourraient faire partie d’une société, mais pas de la société et, dans des cas extrêmes, ils pourraient mener une vie visant à saper la stabilité et à menacer la sécurité de notre société. »

Elle a déclaré que les conséquences pourraient être constatées dans toute l’Europe et au Royaume-Uni.

L’Europe est aux prises depuis des années avec une vague migratoire qui a commencé en 2015, s’est atténuée pendant l’ère du COVID-19, mais a de nouveau augmenté au cours de l’année dernière.

Bien que le Royaume-Uni ne fasse plus partie de l’Union européenne, il a du mal à faire face à une augmentation du nombre de migrants arrivant sur de petits bateaux traversant la Manche en provenance de France. Il a adopté une législation pour détenir et expulser les immigrants illégaux qui arrivent sur de petits bateaux et se bat pour pouvoir expulser les immigrants illégaux vers le Rwanda, une décision qui fait l’objet d’une contestation judiciaire.

Braverman s’est également demandé si la Convention des Nations Unies de 1951 sur les réfugiés était adaptée à l’ère moderne, arguant que les migrants ne devraient pas se voir accorder l’asile sur la base de leur sexualité ou de leur genre, à moins qu’il n’y ait « un risque réel de mort, de torture, d’oppression ou de violence ».

« Là où des individus sont persécutés, il est juste que nous leur offrions un refuge », a déclaré Braverman. « Mais nous ne pourrons pas maintenir un système d’asile si, en réalité, le simple fait d’être gay, ou d’être une femme, ou de craindre la discrimination dans son pays d’origine, suffit pour bénéficier d’une protection.

« Nous vivons dans un nouveau monde limité par des modèles juridiques dépassés », a-t-elle ajouté, qualifiant la vague migratoire de « défi existentiel » pour l’Occident.

Il s’agit de la dernière initiative en date en Occident en faveur d’un plus grand contrôle et de limites aux afflux de migrants, lorsqu’un grand nombre de migrants sont autorisés à tenter de demander l’asile, même s’ils ont traversé plusieurs pays sûrs.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a appelé à un blocus naval en mer Méditerranée pour empêcher les migrants d’entrer en Europe via l’Italie.

Pendant ce temps, aux États-Unis, les autorités ont de nouveau été submergées par une nouvelle vague de migrants. Fox News a rapporté samedi qu’il y avait eu plus de 260 000 rencontres de migrants en septembre, un nouveau record mensuel.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.