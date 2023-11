Le ministre britannique de l’Intérieur accuse la police de partialité pro-palestinienne lors des manifestations

Manifestation prévue le jour de l’armistice samedi

Braverman critique la gestion des manifestations par la police

Le différend est un prolongement de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza

LONDRES, 9 novembre (Reuters) – Le ministre britannique de l’Intérieur a intensifié jeudi son différend avec la police londonienne au sujet de la gestion d’une grande marche pro-palestinienne prévue le jour de l’armistice, accusant les policiers d’adopter une position plus douce à l’égard des causes de gauche.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a adopté une ligne dure à l’égard des dizaines de milliers de manifestants rassemblés à Londres depuis l’attaque du groupe Hamas contre Israël le 7 octobre, les qualifiant de « marches de haine » et de « foules » qui menacent la communauté juive.

Les critiques des partis opposés et du sien l’ont accusée d’attiser la division et de saper la police. Ils remettent également en question son engagement en faveur de la liberté d’expression après qu’elle se soit demandé pourquoi certains rassemblements publics ne devraient pas être interdits lorsqu’ils sont offensants.

Renforçant la tension, la police a déclaré s’attendre à un grand rassemblement le samedi 11 novembre, jour anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, ce qui fait craindre que des contre-manifestants ne descendent également sur la capitale, ce qui pourrait conduire à des violences.

Le chef de la police de Londres, Mark Rowley, a déclaré que toute interdiction nécessiterait des renseignements sur une menace de troubles graves et que jusqu’à présent, ce seuil n’avait pas été franchi.

“Je ne crois pas que ces marches soient simplement un appel à l’aide pour Gaza”, a écrit Braverman, qui est à droite de son parti et ministre en charge de la police, dans le Times. “Il s’agit d’une affirmation de primauté de la part de certains groupes – notamment les islamistes – du genre de ce que nous sommes plus habitués à voir en Irlande du Nord.

“Malheureusement, il existe une perception selon laquelle les officiers supérieurs de la police sont les favoris lorsqu’il s’agit des manifestants”, a-t-elle écrit, contrastant ce qu’elle dit être la manière différente dont les manifestants anti-confinement ont été traités pendant la pandémie de COVID et les manifestations de Black Lives Matters.

CRI DE RALLIEMENT

Les manifestants se sont rassemblés à Londres chaque week-end pour exiger l’arrêt de l’offensive aérienne et terrestre d’Israël contre Gaza, dirigée par le Hamas, avec environ 100 000 personnes, le plus grand nombre rassemblé jusqu’à présent.

Bien qu’il y ait eu peu de violences manifestes, des banderoles semblant célébrer l’attaque transfrontalière du Hamas – au cours de laquelle 1 400 Israéliens ont été tués, principalement des civils – ont été vues et le chant “Du fleuve à la mer” a été entendu, a déclaré un militant pro-palestinien. cri de ralliement considéré par de nombreux Juifs comme antisémite et appelant à l’éradication d’Israël.

Au total, depuis le 7 octobre, la police affirme avoir arrêté près de 200 personnes pour des actes d’antisémitisme, d’islamophobie et d’atteintes à l’ordre public, comme le lancement de feux d’artifice en direction de policiers.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a qualifié la marche prévue de samedi de irrespectueuse et a déclaré qu’il demanderait des comptes à Rowley pour que les événements commémoratifs soient sauvegardés.

Mais il a ajouté que la Grande-Bretagne devait rester fidèle aux principes pour lesquels elle s’est battue pendant les deux guerres mondiales, notamment le droit de manifester pacifiquement et la liberté d’expression “même si nous ne sommes pas d’accord avec eux”.

Braverman, considérée comme une possible future chef du parti conservateur, adopte souvent une ligne plus dure que son parti dans son ensemble sur des questions telles que la criminalité et l’immigration. Elle a récemment décrit le fait d’être sans abri comme un choix de « style de vie ».

Un porte-parole de Sunak a déclaré que son bureau n’avait pas autorisé l’article et qu’il étudiait la manière dont il avait été publié, mais le dirigeant britannique conservait toute confiance en Braverman.

Le chef du parti travailliste d’opposition, Keir Starmer, a déclaré que Sunak était trop faible pour la défier.

Certains législateurs centristes conservateurs ont demandé son limogeage. Même ceux de droite du parti ont déclaré qu’elle devrait être plus prudente avec son langage, affirmant que la référence à l’Irlande du Nord éloignerait ceux qui ont organisé des marches pour les droits civiques et des rassemblements loyalistes pro-britanniques dans le passé.

Neil Basu, un ancien officier supérieur de la police londonienne, a déclaré que les critiques politiques pourraient augmenter la probabilité de contre-manifestants, augmentant ainsi le risque de violence.

“Il est quelque peu ironique que toute cette rhétorique sur cette marche puisse en réalité renforcer les arguments en faveur des services de renseignement, pour la faire interdire”, a-t-il déclaré à la radio LBC. Lors d’un autre incident, deux hommes ont été arrêtés pour avoir endommagé le mémorial de guerre du cénotaphe dans la ville de Rochdale, dans le nord de l’Angleterre.

Les organisateurs ont déclaré qu’ils ne prévoyaient pas de défiler à Londres le dimanche 12 novembre, lorsque les dirigeants politiques se joindront au roi Charles et aux membres de l’armée pour rendre hommage à ceux qui sont morts à la guerre lors d’une sombre cérémonie annuelle.

Reportages supplémentaires de Sarah Young, Andrew MacAskill et Elizabeth Piper ; édité par Sharon Singleton et Mark Heinrich

