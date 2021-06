Le ministre britannique de la Santé admet une violation des règles sur les virus avec l’étreinte du parti travailliste London Sun Matt Hancock Anneliese Dodds

Le ministre britannique de la Santé s’est excusé vendredi pour avoir enfreint les restrictions nationales après qu’un journal a publié des photos de lui embrassant une femme avec qui il aurait eu une liaison.

Le secrétaire à la Santé Matt Hancock, qui a dirigé la réponse du pays à la pandémie de coronavirus, est le dernier d’une série de responsables gouvernementaux accusés d’avoir enfreint les restrictions imposées au reste de la population pour freiner la propagation du coronavirus.

Le journal tabloïd Sun a diffusé des images semblant montrer le marié Hancock et un assistant principal s’embrassant dans un bureau du ministère de la Santé. contact avec des personnes extérieures à son foyer.

Hancock a déclaré dans un communiqué que « J’accepte d’avoir enfreint les directives de distanciation sociale dans ces circonstances. »

« J’ai laissé tomber les gens et je suis vraiment désolé », a-t-il déclaré. « Je reste concentré sur le travail pour sortir le pays de cette pandémie, et je serais reconnaissant de la confidentialité de ma famille sur cette affaire personnelle. »

Le Premier ministre Boris Johnson a soutenu Hancock, mais le principal parti travailliste d’opposition a déclaré qu’il devrait être licencié pour avoir enfreint la distanciation sociale et, potentiellement, les règles d’embauche du gouvernement.

« Si Matt Hancock a secrètement entretenu une relation avec un conseiller de son bureau – qu’il a personnellement nommé à un poste financé par les contribuables – il s’agit d’un abus de pouvoir flagrant et d’un conflit d’intérêts évident », a déclaré la présidente du parti travailliste Anneliese Dodds.

« Sa position est désespérément intenable. Boris Johnson devrait le licencier.

Le porte-parole de Johnson, Jamie Davies, a déclaré que le Premier ministre avait pleinement confiance en Hancock.

« Le Premier ministre a accepté les excuses du secrétaire à la Santé et considère l’affaire close », a-t-il déclaré. « Lui et le reste du gouvernement restent concentrés sur la poursuite de la lutte contre la pandémie. »

Davies a déclaré que « la nomination a suivi toutes les procédures correctes ». L’assistant a été employé l’année dernière en tant que conseiller non rémunéré et est devenu cette année directeur non exécutif au ministère de la Santé, un rôle qui rapporte environ 15 000 livres (21 000 $) par an.

Hancock a subi des semaines de pression depuis que l’ancien principal collaborateur du Premier ministre, Dominic Cummings, l’a accusé d’avoir bâclé la réponse du gouvernement à la pandémie. Cummings, maintenant un critique acerbe du gouvernement qu’il a autrefois servi, a déclaré aux législateurs le mois dernier que Hancock « aurait dû être licencié » pour de prétendus mensonges et erreurs. Il a également publié un message WhatsApp dans lequel Johnson a qualifié Hancock de « totalement (explétif) désespéré ».