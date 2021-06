Le ministre britannique blâme l’UE «puriste» pour les «petits progrès» réalisés dans les négociations commerciales post-Brexit

S’exprimant devant une commission parlementaire mercredi, Lord Frost a averti que « peu de progrès » a été conclu entre le Royaume-Uni et l’UE lors des négociations commerciales post-Brexit, alors qu’il abordait les préoccupations concernant l’impact du protocole d’Irlande du Nord.

« Cela nous semble… un point très puriste sur lequel l’UE doit insister », Lord Frost a déclaré avoir abordé la querelle en cours entre les deux parties concernant l’extension de la période de grâce pour les contrôles aux frontières.

Alors qu’une période de grâce a été introduite pour la première fois pour faciliter la transition du Royaume-Uni hors de l’UE, la Grande-Bretagne a appelé Bruxelles à la prolonger, ce que les politiciens du bloc ont jusqu’à présent refusé de faire. Le Premier ministre Boris Johnson a menacé de suspendre le protocole d’Irlande du Nord si l’UE n’accepte pas une prolongation du délai de grâce.

Alors que l’UE n’a pas répondu aux récentes remarques du ministre britannique, le président français Emmanuel Macron a abordé le différend commercial au G7, déclarant que « Les incohérences du côté britannique ne devraient pas être imputées à l’UE. »

Le protocole a été négocié dans le cadre de l’accord initial du Royaume-Uni sur le Brexit, mettant en œuvre une mesure visant à garantir qu’une frontière dure n’aurait pas besoin d’être créée entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande. Selon les termes actuels de l’accord, les marchandises n’ont pas besoin d’être contrôlées lors de la traversée entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande, mais doivent faire l’objet d’inspections lors d’un voyage de l’UE vers l’Irlande ou l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni.

Plus tôt cette année, des violences ont éclaté à Belfast, des individus affirmant qu’elles avaient été déclenchées par l’impact des changements post-Brexit. En raison des perturbations que le nouveau système a causées aux entreprises, les politiciens d’Irlande du Nord et du Royaume-Uni ont appelé l’UE à répondre aux préoccupations afin de protéger la paix dans la région et de maintenir l’accord du Vendredi saint.

