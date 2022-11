Le ministre Blair “gêné” par le manque de réponse de la police aux protestations des convois, selon des preuves

Le ministre de la Protection civile, Bill Blair, a été “gêné” par la réponse de la police aux manifestations du convoi à Ottawa l’hiver dernier, les preuves présentées lors de l’enquête sur l’utilisation par le gouvernement des pouvoirs d’urgence montrent.

Les SMS entre Blair et son chef de cabinet ont été déposés en preuve lundi et montrent également que l’ancien chef de la police de Toronto craignait que le gouvernement fédéral ne paraisse “faible” en raison de l’inaction.

“Je suis gêné pour mon ancienne profession. Et inquiet pour mon gouvernement qui passe pour faible et inefficace”, a déclaré Blair dans un SMS.

“Je ne peux pas croire que j’espère [Ontario Premier] Doug Ford nous sauvera.”

Des messages texte entre Blair et son chef de cabinet ont été déposés en preuve lors de l’enquête sur la loi sur les mesures d’urgence lundi. (Exposition de la Commission d’urgence de l’ordre public)

Blair a déclaré lundi lors de son témoignage que le texte était “intempérant”, mais a démontré ses inquiétudes face à l’expansion des manifestations devant la Colline du Parlement.

“La confiance dans la police est absolument essentielle pour qu’elle puisse faire son travail”, a déclaré Blair. “J’étais très préoccupé par l’impact que l’inefficacité apparente de la police pour faire face à cela était [having on] la confiance du public. »

Blair a déclaré qu’en ce qui concerne la responsabilité de répondre aux manifestations à Ottawa du point de vue de la police, le public ne faisait pas de distinction entre les niveaux de gouvernement, bien qu’il ait déclaré que c’était en fin de compte la responsabilité de la province.

Le gouvernement de l’Ontario a déclaré l’état d’urgence le 11 février, des semaines après l’arrivée des manifestations à Ottawa, ce que Blair a déclaré «espérer».

Différends entre l’Ontario et le gouvernement fédéral

Au cours des dernières semaines, la commission a entendu parler de frictions entre les gouvernements ontarien et fédéral sur la façon de répondre aux manifestations à Ottawa et au blocage du pont Ambassador à Windsor, en Ontario.

La Loi sur les mesures d’urgence n’est censée être invoquée que lorsque, selon le libellé de la loi elle-même, une urgence nationale « ne peut être efficacement traitée en vertu d’aucune autre loi du Canada ».

L’enquête a appris que lors d’un appel privé le 8 février avec le maire d’Ottawa de l’époque, Jim Watson, le premier ministre Justin Trudeau a accusé le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, de s’être caché de ses responsabilités lors des manifestations du convoi.

“Doug Ford s’est caché de sa responsabilité pour des raisons politiques, comme vous l’avez souligné”, a déclaré Trudeau, selon une lecture de l’appel, qui n’est pas une transcription exacte de la conversation.

“Important que nous ne les laissions pas s’éloigner de cela.”

Quelques semaines plus tard, la commission a entendu un haut fonctionnaire du gouvernement de l’Ontario qui alléguait que le gouvernement fédéral tentait de forcer la province à prendre l’initiative de mettre fin aux blocages.

Mario Di Tommaso, solliciteur général adjoint de l’Ontario, a parlé à l’enquête d’une réunion au cours de laquelle Jody Thomas, conseiller à la sécurité nationale du premier ministre, a demandé si le gouvernement provincial jouerait un rôle plus actif dans les manifestations d’Ottawa si elles se déroulaient à Kingston, en Ontario. .

“Cette question portait, d’après ma perception, sur le fait que le gouvernement fédéral voulait se laver les mains de tout cela”, a déclaré Di Tommaso.

Ford a déclaré qu’il soutenait la décision du gouvernement fédéral d’invoquer la loi.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, répond à la question d’un journaliste alors que le premier ministre Justin Trudeau regarde le siège social canadien de Nokia le 17 octobre 2022 à Ottawa. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Les deux premières semaines de la commission se sont concentrées sur la réponse de la police à la manifestation. Plusieurs agents du Service de police d’Ottawa (SPO) et de la Police provinciale de l’Ontario (OPP) ont décrit le chaos et la confusion à Ottawa après que les manifestants sont arrivés le premier week-end et ont garé de gros camions et d’autres véhicules dans les rues du centre-ville.

Bien qu’il ait reçu plusieurs avertissements précoces, Peter Sloly – qui était le chef de l’OPS pendant les manifestations – a déclaré à la commission que même avec le « recul », il ne pense pas que les renseignements qu’il obtenait avant que la manifestation n’arrive en ville suggéraient que les manifestants creuseraient et rester.

La commission a appris que la Police provinciale de l’Ontario avait envoyé des rapports de renseignement de la police d’Ottawa avertissant des « idéologies marginales » actives au sein du mouvement de protestation et alertant le SPO que les organisateurs n’avaient pas de stratégie de sortie pour mettre fin à la manifestation.

Pourtant, la police d’Ottawa avait prévu que les manifestants ne restent qu’un week-end, a appris la commission. Ils sont restés près d’un mois.

Les responsables de la Police provinciale de l’Ontario et de la GRC ont témoigné qu’ils n’avaient aucune idée de la façon dont le SPO avait prévu de mettre fin aux manifestations.

Échange entre Blair, ministre albertain

Ce n’est pas la première fois que les messages texte de Blair sont soulevés au cours de l’enquête.

Les messages texte déposés en preuve plus tôt ce mois-ci ont montré un échange irritable entre Blair et le ministre des Affaires municipales de l’Alberta, Ric McIver.

À l’époque, la province était aux prises avec un blocus près d’un village du sud de l’Alberta. Les personnes qui protestaient contre les restrictions liées au COVID-19 ont utilisé de gros camions et d’autres véhicules pour bloquer le trafic commercial à destination et en provenance des États-Unis à Coutts entre le 29 janvier et le 14 février.

Environ une semaine après le début du blocus, l’Alberta s’est tournée vers Ottawa pour s’enquérir de la possibilité d’utiliser des dépanneuses des Forces armées canadiennes pour retirer les véhicules du blocus après que les dépanneurs locaux aient rejeté les demandes de la GRC.

Certains des textes du ministre des Affaires municipales de l’Alberta, Ric McIver, ont été rendus publics dans le cadre de l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence. (Jason Franson/La Presse Canadienne)

Dans une lettre du 5 février au gouvernement fédéral, McIver a déclaré que la GRC avait “épuisé toutes les options locales et régionales pour atténuer les interruptions de service d’une semaine”.

Dans un message du 8 février, Blair a déclaré à McIver qu’il avait transmis son message au ministre de la Défense Anita Anand.

“Toute mise à jour?” McIver a déclaré dans un texto à Blair deux jours plus tard.

Après 11 jours de silence, McIver a suivi ce message avec un autre: “Toujours pas de réponse.” Blair a alors répondu.

“Vous savez peut-être que nous avons invoqué la [Emergencies] Agissez”, a déclaré Blair à McIver dans un échange de texte. “Ce qui a résolu le problème de la dépanneuse assez efficacement.”

McIver s’est dit “déçu” de la réponse.

“Nous n’avons reçu aucune aide avant que le problème Coutts ne soit résolu et vous le savez”, a écrit le ministre provincial dans un texto à Blair. “Déçu de t’entendre dire le contraire.”

Blair a été le premier d’un certain nombre de ministres du cabinet qui devraient témoigner devant la commission cette semaine.