Le ministre australien est critiqué pour s’être adressé à une législatrice en tant que “M. Président’ 18 fois pendant le discours

Le chef de l’opposition australienne, Peter Dutton, a été critiqué en ligne pour avoir fréquemment mal interprété la vice-présidente Sharon Claydon lors d’une récente session parlementaire. Une vidéo avait fait des rondes où Dutton peut être entendu continuer à s’adresser à Claydon en tant que “Monsieur le Président” même après s’être excusé d’avoir utilisé le mauvais titre, exaspérant davantage Claydon.

Le clip partagé par la BBC sur Instagram montre Dutton s’adressant au Parlement et est entendu se référer à Claydon comme “Monsieur le Président” trois fois en une seule phrase. Tout en essayant de faire valoir son point de vue, on entend Dutton dire : « Rien de pire, Monsieur le Président, que cet homme ici. Et Monsieur le Président, il emmène ce gouvernement et notre pays dans une impasse, Monsieur le Président.

Claydon, qui était visiblement agacé par l’erreur de genre, peut également être entendu l’interrompre en lui demandant d’utiliser le titre correct, en disant: “Vous devez utiliser mon titre correct et lorsque vous faites également référence à d’autres membres.”

Environ 2,1 millions de personnes ont visionné la vidéo. Plusieurs téléspectateurs ont fait des remarques humoristiques en réponse au film, telles que « A-t-il peut-être une blessure à la tête ? Ou peut-être a-t-il besoin d’être redémarré ? »

Après avoir été réprimandé pour avoir qualifié à tort le vice-président d’un homme, Dutton s’excuse mais continue étrangement de faire la même erreur. On entend également Dutton dire : « C’est un argument très valable, madame la vice-présidente, et je suis désolé de ne pas vous avoir adressé le bon titre. Mais le fait est, Monsieur le Président. Vous savez que des problèmes se profilent à l’horizon, monsieur le Président.

En raison de la conduite de Dutton, Claydon réitère sa position et déclare: “Je ne suis pas le président.”

Dutton ignore son avertissement et continue de parler, alternant entre appeler Claydon Monsieur le Président et Madame la Vice-Présidente. Finalement, Claydon s’irrite de ce comportement et demande au Premier ministre de s’adresser au parlement en déclarant : « Le temps est écoulé. Je compose le numéro du premier ministre. Dans le discours, Dutton se serait adressé 18 fois à Claydon en tant que “Monsieur le Président”.

