Le ministre australien du Commerce, Simon Birmingham, a accusé la Chine de violer ses propres accords de libre-échange.

La Chine a signé un accord de libre-échange bilatéral avec l’Australie en décembre 2015 après une décennie de négociations et a acheté l’année dernière pour 150 milliards de dollars d’exportations australiennes.

Malgré cela, la Chine a imposé des droits de douane de 200 pour cent sur les vins australiens et des taxes à l’importation de 80 pour cent sur l’orge australienne, ainsi que des restrictions sur les exportations australiennes de bœuf, de bois, de homard et même de charbon.

Le sénateur Birmingham a riposté contre la Chine, l’accusant d’avoir enfreint l’Accord de libre-échange Chine-Australie et ses obligations envers l’Organisation mondiale du commerce.

« Le gouvernement australien est de plus en plus préoccupé par une série de mesures commerciales perturbatrices et restrictives mises en œuvre par le gouvernement chinois sur un large éventail de marchandises importées de Chine et que ces perturbations se sont considérablement accrues ces derniers mois », a-t-il déclaré au Sénat mercredi matin. .

Selon le gouvernement australien, la nature ciblée des mesures gouvernementales chinoises sur les produits australiens soulève des inquiétudes quant au respect par la Chine de la lettre et de l’esprit de sa ChAFTA et de ses obligations dans le cadre de l’OMC.

« L’Australie a soulevé ces préoccupations auprès des responsables chinois à plusieurs reprises à Canberra et à Pékin. »

Le sénateur Birmingham a souligné qu’en dépit de son statut de membre de l’OMC, la Chine avait été hypocrite.

« Le gouvernement chinois a constamment parlé de son engagement en faveur de l’ouverture du commerce et du système commercial multilatéral », a-t-il déclaré.

Au cours du dernier exercice, la Chine a dépensé deux fois plus pour les exportations australiennes que l’Australie a dépensé pour les importations chinoises.

Les plus grands marchés d’exportation d’Australie 1. Chine: 150,5 milliards de dollars 2. Japon: 52,8 milliards de dollars 3. Corée du Sud: 25,1 milliards de dollars 4. États-Unis: 17,5 milliards de dollars 5. Royaume-Uni: 15,6 milliards de dollars 6. Singapour: 12,2 milliards de dollars 7. Taïwan: 11,8 milliards de dollars 8. Inde: 10,8 milliards de dollars 9. Nouvelle-Zélande: 10 milliards de dollars 10. Malaisie: 8 milliards de dollars Source: Données sur les exportations de marchandises du Bureau australien des statistiques pour 2019-2020

Pour mettre cela en perspective, la Chine a dépensé 150,5 milliards de dollars en exportations australiennes, alors que l’Australie achetait pour 80,9 milliards de dollars d’importations.

En 2019-2020, les exportations de minerai de fer représentaient 56% de tous les produits australiens exportés vers la Chine, selon les données commerciales du Bureau australien des statistiques.

La Chine, le plus grand partenaire commercial de l’Australie, a acheté en octobre 80 pour cent des exportations de minerai de fer en dynamisant son secteur manufacturier.

Le pouvoir communiste a intensifié sa guerre commerciale avec l’Australie après que le Premier ministre Scott Morrison a appelé en avril à une enquête indépendante sur les causes du COVID-19.

Un mois plus tard, la Chine a imposé des tarifs de 80 pour cent sur l’orge et le mois dernier, des tarifs de 200 pour cent sur le vin australien.

En février 2019, un an avant que l’Organisation mondiale de la santé ne déclare une pandémie de coronavirus, la Chine a retardé les expéditions de charbon australien dans son port de Dalian six mois après que le géant chinois des télécommunications Huawei a été interdit d’installer le réseau mobile 5G pour des raisons de sécurité nationale.