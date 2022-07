Le ministre australien des Affaires étrangères exhorte les voisins du Pacifique à s’unir

CANBERRA, Australie (AP) – Le ministre australien des Affaires étrangères a exhorté mardi les voisins insulaires du Pacifique à s’unir sur leurs défis communs de concurrence stratégique américano-chinoise, de changement climatique et de COVID-19.

La ministre des Affaires étrangères Penny Wong s’est adressée aux journalistes à Suva, la capitale fidjienne, avant le sommet des dirigeants du Forum des îles du Pacifique.

Elle a déclaré que les dirigeants du Pacifique lui avaient parlé des défis du changement climatique et du COVID-19 – “qui sont tombés plus durement dans cette région que dans de nombreuses autres parties du monde et, bien sûr, de la concurrence stratégique”, a déclaré Wong.

« Toutes les nations cherchent à relever ces défis. Et nous le faisons mieux quand nous pouvons le faire ensemble », a-t-elle ajouté.

L’Australie et la Nouvelle-Zélande sont les nations les plus riches du forum et partagent une inquiétude concernant un pacte de sécurité signé cette année entre la Chine et les îles Salomon.

L’État micronésien de Kiribati se serait séparé du corps des 18 nations dans un coup dur pour l’unité régionale.

Wong a déclaré que “la porte reste ouverte” au retour de Kiribati.

Les Îles Salomon et Kiribati ont récemment changé leur reconnaissance diplomatique de Taïwan à Pékin. Le retrait de Kiribati du forum est interprété comme un approfondissement de l’influence de la Chine dans la région.

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, arrivée lundi à Fidji, a qualifié le retrait de Kiribati de “décevant”.

Le ministre australien de la Défense, Richard Marles, a déclaré dans un discours à Washington, DC, que l’Australie et les États-Unis devront faire plus pour contrer un nombre croissant de menaces dans la région indo-pacifique.

Il a déclaré que la montée en puissance de la Chine avait compliqué les problèmes à travers le Pacifique et que l’Australie et les États-Unis devraient travailler plus étroitement ensemble dans les années à venir.

“Nous ne pouvons pas nous permettre de rester immobiles, car dans les années à venir, l’alliance américano-australienne devra non seulement opérer dans un environnement beaucoup plus stratégique dans l’Indo-Pacifique, mais aussi contribuer à un équilibre plus efficace des forces militaires. pouvoir visant à éviter un échec catastrophique de la dissuasion », a déclaré Marles.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese, qui se rendra mercredi aux Fidji, a déclaré que son gouvernement s’était engagé à consacrer au moins 2% de la production intérieure brute de l’Australie à la défense.

“La sécurité nationale et notre sécurité dans l’Indo-Pacifique ne se limitent pas aux dépenses de défense. Et demain, je me rendrai au Forum des îles du Pacifique, où nos voisins du Pacifique comprennent que le changement climatique est un problème de sécurité nationale », a déclaré Albanese à Sydney.

“En effet, ils considèrent – tout comme les États-Unis – comme étant au centre de la sécurité nationale et j’attends avec impatience les discussions que j’aurai avec les dirigeants du Pacifique”, a ajouté Albanese.

Le gouvernement d’Albanese a été élu en mai avec la promesse de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’Australie de 43 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030.

Le gouvernement précédent ne s’était engagé à réduire les émissions que de 26 à 28 % d’ici la fin de la décennie.

En raison de la pandémie, le sommet de Suva sera la première occasion pour les dirigeants du Pacifique de se rencontrer en face à face depuis 2019, lorsque le forum s’est réuni à Tuvalu.

En mai, la Chine n’a pas réussi à mettre en place un plan audacieux visant à ce que 10 pays du Pacifique approuvent un nouvel accord de grande envergure couvrant tout, de la sécurité à la pêche, car certains dans la région ont exprimé de profondes inquiétudes. Mais il y a eu beaucoup de petites victoires pour le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi lors de sa tournée d’île en île dans la région.

Wang était à Fidji le 30 mai pour co-organiser une réunion clé avec les ministres des Affaires étrangères des 10 nations insulaires. Lors d’une conférence de presse inhabituelle par la suite, Wang et Bainimarama ont parlé pendant environ 30 minutes, puis ont brusquement quitté la scène alors que les journalistes tentaient de crier des questions. Cela a laissé de nombreux détails sur ce qui s’est passé lors de la réunion sans réponse.

Il était clair que les nations n’avaient pas approuvé le plan de la Chine. Mais Wang a réussi à signer des accords bilatéraux plus petits avec les pays du Pacifique au cours de sa tournée.

Rod Mcguirk, l’Associated Press