Le ministre australien de l’Éducation est préoccupé par le fait que le nouveau programme scolaire proposé favorise les points de vue autochtones par rapport au patrimoine occidental

Le projet de programme, publié jeudi pour consultation publique, propose aux étudiants d’apprendre que les peuples autochtones considéraient la colonisation britannique «Comme invasion et dépossession de la terre, de la mer et du ciel.» Il supprime également les références à un «Héritage chrétien» des leçons de civisme et de citoyenneté en faveur de perspectives laïques et multiconfessionnelles.

Notant qu’il serait « À la recherche de changements » avant de l’approuver, dit Tudge, «Nous devons honorer notre histoire autochtone et bien l’enseigner. De même, cela ne devrait pas se faire au détriment de notre héritage occidental, qui a fait de nous la démocratie libérale que nous sommes aujourd’hui.

Le ministre a déclaré vendredi à Sky News Australia que le programme devait « Trouver le bon équilibre » et qu’il ne voulait pas «Les étudiants deviennent des militants», mais plutôt « Enseigné les faits » des deux points de vue.

«Certes, certaines personnes d’un point de vue autochtone voyaient les choses très différemment de ce que les colons voyaient, et cela devrait également être enseigné». a déclaré Tudge, qui a également tweeté ses inquiétudes.

Un examen national de l’éducation avait conclu de manière controversée que le programme actuel ne comprenait pas suffisamment «Dire la vérité» sur l’expérience des Australiens des Premières Nations – le terme préféré pour les peuples autochtones et autochtones – depuis la colonisation européenne.

D’autres ministres se sont également lancés dans le débat. Le ministre de l’Immigration Alex Hawke a déclaré que le programme doit « Continuer à enseigner notre culture, notre histoire et nos valeurs, » et que les valeurs judéo-chrétiennes et occidentales étaient «Fondamental pour le succès continu de notre société.»

Le ministre des Autochtones australiens, Ken Wyatt, a souligné qu’il était important que les étudiants aient la possibilité d’en apprendre davantage sur la «Profondeur, richesse et diversité de l’histoire et des cultures des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres, vieilles de 65 000 ans» et que les enseignants «Intégrer les perspectives australiennes autochtones dans leur pratique en classe.»

Un membre du comité parlementaire de l’éducation, cependant, a déclaré que les changements s’apparentaient à «Conduire l’histoire à travers le prisme du révisionnisme rongé par la culpabilité.»

«Pourquoi ne disons-nous pas simplement que les Caucasiens ne sont pas vraiment ici?» a déclaré le député et ancien vice-premier ministre Barnaby Joyce, qui fait partie du Comité permanent de l’emploi, de l’éducation et de la formation de la Chambre.

Dans le cadre des modifications proposées, les étudiants qui avaient auparavant étudié principalement l’histoire ancienne de l’Europe et de l’Afrique du Nord en apprendront désormais davantage sur l’histoire pré-coloniale de l’Australie en tant que matière principale.

Entre-temps, les leçons actuelles sur les navigateurs et les explorateurs seront remplacées par l’étude de l’importance du commerce pour les peuples des Premières Nations, y compris le commerce avec des groupes à l’extérieur du pays.

C’était la première fois que le programme australien était révisé depuis 2014. L’un des coprésidents de cet examen a décrit celui-ci comme « Une occasion manquée. »

Notant que c’était «Fragmenté et superficiel», Kevin Donnelly a dit, «Il adopte une approche relativiste culturelle où l’Australie est toujours décrite comme multiforme, multiculturelle et diversifiée et ignore le fait que nous sommes une démocratie libérale occidentale.»

Cependant, de nombreux responsables de l’éducation ont accueilli favorablement les changements concernant l’histoire des Premières Nations.

En décrivant «Pensée et croyances judéo-chrétiennes» comme étant des valeurs fondamentales partagées dans le pays, Mark Spencer, directeur des politiques publiques de Christian Schools Australia, a déclaré que ce serait «Tout aussi néfaste pour notre avenir en tant que nation» ignorer les points de vue et les perspectives des Australiens des Premières Nations.

Le programme final devrait être prêt d’ici la fin de l’année, après 10 semaines de consultation publique.

