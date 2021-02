Le ministre argentin de la Santé contraint de démissionner suite au scandale du vaccin COVID

Le président Alberto Fernández a démis le ministre de la Santé de l’Argentine vendredi après qu’un journaliste local bien connu a déclaré qu’il avait reçu une vaccination contre le coronavirus de préférence après en avoir demandé une au ministre.

Le président « a chargé son chef de cabinet de demander la démission du ministre de la Santé » Ginés González García, qui est en charge de la stratégie du gouvernement COVID-19, a déclaré un responsable du gouvernement, qui n’était pas autorisé à divulguer les informations et s’est entretenu avec The Associated Appuyez sur sous condition d’anonymat.

Les tirs font suite à des informations ces derniers jours selon lesquelles des maires, des législateurs, des militants et des personnes proches du pouvoir politique ont reçu des vaccins alors qu’ils ne faisaient pas partie du groupe prioritaire des médecins, du personnel de santé et des personnes âgées autorisés à les recevoir.

Dans un message sur Twitter, González Garcia a déclaré qu’il avait accédé à la demande du président de démissionner, mais a insisté sur le fait qu’il avait été expulsé en raison d’un « malentendu ». Il a déclaré que « les personnes vaccinées appartiennent aux groupes inclus dans la population cible de la campagne en cours ».

Carla Vizzotti, la deuxième responsable du ministère sous González García, prendra la relève en tant que ministre, a annoncé l’agence de presse d’Etat Télam.

L’agitation en Argentine fait suite à un tollé au Pérou la semaine dernière après qu’il a été confirmé que plus de 400 responsables politiques et autres personnalités, dont le président de l’époque, Martín Vizcarra, avaient secrètement reçu des doses du vaccin produit par la société pharmaceutique chinoise Sinopharm avant des professionnels de la santé.

La destitution de González Garcia est intervenue après que le journaliste Horacio Verbitsky, dont les articles et les colonnes sur un site Web et à la radio sont considérés comme pro-gouvernementaux, a déclaré qu’il avait appelé le ministre pour demander une vaccination et que González García l’avait convoqué au ministère de la Santé où il a reçu un Spoutnik. V vaccin jab jeudi.

« J’ai décidé de me faire vacciner. J’ai commencé à savoir où le faire. J’ai appelé mon vieil ami Ginés González García, que je connaissais bien avant d’être ministre », a déclaré Verbitsky à une radio locale. « Je suis allé au ministère et l’équipe de vaccinateurs était là ».

Le gouvernement de Fernández a été sévèrement critiqué pour la lenteur de l’opération de vaccination en Argentine. Jusqu’à présent, le pays sud-américain a reçu environ 1,5 million de doses, principalement du Spoutnik V mais aussi AstraZeneca, insuffisantes pour immuniser une population de 40 millions.

L’Argentine a eu 2 millions de personnes infectées par le coronavirus et 50857 décès dus au COVID-19.