Le ministre allemand sous le feu des critiques après un rapport selon lequel le gouvernement prévoyait de jeter des masques Covid-19 «inutilisables» aux personnes handicapées et sans-abri

Le gouvernement a acheté les masques à une entreprise chinoise Yi Cheng au printemps 2020, lorsque l’Europe a été touchée pour la première fois par la pandémie. Le régulateur de l’UE avait averti que les masques fabriqués par l’entreprise avaient une mauvaise qualité de filtre et les avait exclus du marché.

Néanmoins, le ministre allemand de la Santé Jens Spahn a fait en sorte que l’équipement soit autorisé par le biais du fournisseur de sécurité technique TUV Nord, a rapporté le magazine Der Spiegel. Le processus accéléré convenu avec le régulateur allemand des dispositifs médicaux BfArM [The Federal Institute for Drugs and Medical Devices] s’est réduit au strict minimum de contrôles, sans les tests de température requis et la simulation d’utilisation, selon le rapport, citant des documents internes du gouvernement et de la correspondance.

Selon Der Spiegel, le « inutilisable » les masques n’étaient toujours pas autorisés à être largement distribués en raison de tests insuffisants, 301 millions d’entre eux restant en stock à la fin avril 2021. Tout en discutant de ce qu’il faut faire avec l’équipement potentiellement défectueux, le ministère de la Santé aurait suggéré à un moment donné de distribuer le masques chez les assistés sociaux, les personnes handicapées et les sans-abri.

Il a finalement été décidé de déplacer les masques vers la réserve nationale, d’attendre que leur date de péremption arrive dans un à quatre ans et de brûler le stock, a indiqué le magazine. Selon la note diffusée par le ministère du Travail et citée par le journal, la distribution des masques ne sera possible que « dans des circonstances exceptionnelles », à condition qu’ils soient « retesté avec succès » et le ministère du Travail signe leur libération. Der Spiegel a cité un rapport du ministère du Travail selon lequel le gouvernement avait dépensé plus d’un milliard d’euros (1,2 milliard de dollars) pour ces masques.

Le député Lars Klingbeil, secrétaire général du Parti social-démocrate d’Allemagne (SPD), a appelé l’idée de distribuer des masques inutilisables aux groupes défavorisés « scandaleux. »

« Les personnes handicapées ne sont pas des cobayes sur lesquels on peut jeter les résultats de mauvaises décisions », La députée du SPD Angelika Gloeckner a déclaré à Der Spiegel, accusant Spahn d’avoir tenté de « couvrir » ses erreurs.

La députée Maria Klein-Schmeink, porte-parole du groupe parlementaire du Parti Vert pour les politiques de santé, a fustigé l’attitude du gouvernement comme « impardonnable, » Janine Wissler, coprésidente du Parti de gauche, a appelé Spahn à se retirer.

La révélation est intervenue après que les médias allemands ont rapporté en mars que le ministère de la Santé avait payé en trop les fournitures de masques d’une entreprise où travaille le mari de Spahn. Le ministère a nié tout acte répréhensible.

Par ailleurs, une enquête a été lancée ce mois-ci sur un éventuel détournement de fonds publics envoyés aux centres privés de test rapide rapide Covid-19.

