Le ministre allemand s’engage à soutenir l’Ukraine “peu importe ce que pensent les électeurs”

Annalena Baerbock dit que le soutien à Kiev compte plus que prévu pour les troubles hivernaux

Même si les Allemands descendent dans la rue à propos des prix de l’énergie, Berlin doit soutenir l’Ukraine en maintenant les sanctions anti-russes, a déclaré mercredi la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock lors d’une conférence à Prague.

Alors qu’une grande partie du cabinet allemand était en retraite de travail au château de Meseberg à l’extérieur de Berlin, Baerbock était à Prague pour une conférence surnommée « Le danger clair et présent de la démocratie : comment réagir ? organisé par le Forum des ONG 2000.

« Si je fais la promesse aux Ukrainiens – ‘Nous sommes à vos côtés, aussi longtemps que vous avez besoin de nous’ – alors je veux tenir. Peu importe ce que pensent mes électeurs allemands, mais je veux livrer au peuple ukrainien», Baerbock a dit à un moment donné.

“Je dois être clair sur le fait que cela tient tant que l’Ukraine a besoin de moi”, a-t-elle déclaré, faisant référence à l’embargo de l’UE contre la Russie.

« Nous sommes confrontés maintenant à l’hiver, où nous serons défiés en tant que politiciens démocrates. Les gens iront dans la rue et diront : « Nous ne pouvons pas payer nos prix de l’énergie ». Et je dirai ‘Oui, je sais, alors nous vous aidons avec des mesures sociales.’ Mais je ne veux pas dire ‘Ok alors on arrête les sanctions contre la Russie’. Nous serons aux côtés de l’Ukraine, ce qui signifie que les sanctions resteront également en hiver, même si cela devient vraiment difficile pour les politiciens », a-t-il ajouté. a conclu Baerbock.

FM allemand : Je mettrai l’Ukraine en premier « peu importe ce que pensent mes électeurs allemands » ou à quel point leur vie devient difficile. pic.twitter.com/GwAqIZ2jL7 — L’ignorance, racine et tige de tout mal (@ivan_8848) 31 août 2022

Le collègue de Baerbock, le ministre des Verts, de l’Économie et du Changement climatique, Robert Habeck, a déclaré mercredi aux journalistes que ces “mesures sociales” peut comprendre des subventions, un “modification de la structure du marché” pour l’énergie, et un budget qui déplacerait la charge des prix de l’électricité des citoyens, ainsi que d’éventuels plafonds de prix.

Lire la suite La plupart des Allemands veulent des pourparlers avec la Russie (sondage)

La flambée des prix de l’énergie – causée en partie par le désaveu par Habeck des importations d’énergie en provenance de Russie, en raison du conflit en Ukraine – a entraîné une inflation record dans l’UE, et en Allemagne en particulier. Les prix du gaz naturel sur le marché au comptant ont grimpé en flèche lorsque le gazoduc Nord Stream 1 a été fermé mercredi pour une maintenance de trois jours.

Dans un article d’opinion publié mercredi dans Zeit, Baerbock a soutenu qu’il y avait “pas de retour en arrière” au monde avant le 24 février, et que l’Allemagne et l’UE devront mener une longue lutte économique, de sanctions et de propagande contre la Russie.

« Nous devons faire face à la réalité : cette Russie restera une menace pour la paix et la sécurité en Europe dans un avenir prévisible », elle a écrit. Baerbock a accusé Moscou de menacer l’Europe “paix sociale” En envoyant “des armées de trolls pour saper nos élections” et en utilisant “jeux de pouvoir” avec le charbon, le gaz et le pétrole, présentant le programme écologiste de longue date des Verts comme une question de sécurité nationale.