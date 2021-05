Le ministre allemand des Affaires étrangères espère améliorer les relations UE-Turquie après 2020 «  difficile  »

Les commentaires de Maas interviennent un jour après que le ministre turc des Affaires étrangères a rencontré le ministre allemand de l’Intérieur pour discuter d’un certain nombre de questions qui ont nui aux relations entre le bloc européen et Ankara.

«Nous sommes intéressés par ces discussions, et bien sûr par les objectifs et les résultats. L’année dernière a été une année difficile dans les relations entre l’UE et la Turquie. Cette année s’annonce bien meilleure,»A déclaré Mass dans un communiqué.

Les relations Turquie-UE sont devenues de plus en plus tendues en 2020, alors que les différends sur la migration, les activités en cours d’Ankara autour de Chypre et la querelle du président Recep Tayyip Erdogan avec le dirigeant français Emmanuel Macron ont mis à rude épreuve les relations bilatérales.

Le débat sur la migration tourne autour de l’UE affirmant que la Turquie autorise les migrants à entrer en Europe via son territoire, en violation d’un accord de 2016 qui verrait Ankara empêcher les migrants de se rendre dans le bloc en échange d’une aide. La commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, doit se rendre en Turquie le 7 mai pour voir si les désaccords peuvent être résolus.

La situation entre la Turquie et la Grèce est l’un des différends les plus anciens examinés par l’UE, car Ankara et Athènes revendiquent tous deux la souveraineté sur Chypre et ont refusé de céder leur territoire. Au lieu de cela, les Chypriotes turcs ont proposé une solution à deux États que la partie grecque a rejetée.

Le différend entre la Turquie et la France est apparu alors que le gouvernement de Macron était sous la pression de pays à majorité musulmane pour avoir pris une position ferme contre l’islam à la suite d’un certain nombre d’attaques terroristes. Alors que la France a accepté que «La langue est plus rassurante» entre les deux côtés après un an d’insultes d’Erdogan, « Des actions sont nécessaires » pour rétablir la relation.

Bien que la voie à suivre sur ces questions ne soit pas claire, la Turquie a soutenu l’optimisme allemand après avoir rencontré le ministre de l’Intérieur de Berlin, discutant des mesures que les deux parties peuvent prendre pour garantir des progrès positifs.

