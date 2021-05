Le ministre allemand des Affaires étrangères, en visite en Israël, appelle à la fin des combats.

Le ministre allemand des Affaires étrangères a appelé jeudi à un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël et a promis le soutien de son pays au droit d’Israël de se défendre contre ce qu’il a appelé «des attaques massives et inacceptables» du Hamas, le groupe militant qui contrôle la bande de Gaza.

«Le fait que nous voyons que le Hamas a déjà tiré des roquettes dans le sud d’Israël depuis notre arrivée est une indication pour nous de la gravité de la situation dans laquelle se trouve le peuple israélien», a déclaré le ministre, Heiko Maas, lors d’un brève visite dans la région pour s’entretenir avec les dirigeants israéliens et palestiniens.

Il a rencontré son homologue israélien, Gabi Ashkenazi, à l’aéroport de Tel Aviv peu après son arrivée.

«Le nombre de victimes augmente chaque jour. C’est très inquiétant et c’est la raison pour laquelle nous soutenons les efforts internationaux pour parvenir à un cessez-le-feu », a déclaré M. Maas, ajoutant que ses efforts diplomatiques étaient soutenus par l’Égypte, la Jordanie, le Qatar et les États-Unis.