Le ministre allemand des Affaires étrangères appelle à la prudence dans les relations avec la Chine

Annalena Baerbock a déclaré que l’Allemagne devait faire face à une “concurrence de systèmes” entre des pays qui croient au droit international et à la coopération et des régimes autoritaires.

“En ce qui concerne la Russie, c’est du lait renversé maintenant”, a déclaré Baerbock, reconnaissant que l’Allemagne avait ignoré les avertissements des partenaires d’Europe de l’Est concernant sa dépendance vis-à-vis de l’énergie russe. “Nous devons veiller à ne plus commettre une telle erreur, ce qui signifie que nous devrons en tenir compte plus fortement dans notre politique envers la Chine.”

Les entreprises allemandes ont investi massivement en Chine ces dernières années, et la Chine est l’un des principaux partenaires commerciaux de l’Allemagne.

Le gouvernement de Scholz a émis une note plus prudente envers Pékin que ses prédécesseurs depuis son entrée en fonction en décembre. Scholz a effectué sa première visite asiatique au Japon, plutôt qu’en Chine. Et Baerbock, dont le parti vert était dans l’opposition pendant 16 ans jusqu’à l’année dernière, a semblé plus dur sur la question.