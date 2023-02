Le ministre allemand des Affaires étrangères admet une erreur

Annalena Baerbock a clarifié une remarque faite au Conseil européen sur “la guerre contre la Russie”

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a reconnu que son commentaire controversé sur la guerre entre l’Europe et la Russie, qu’elle a fait à la fin du mois dernier avant le Conseil européen, était une erreur.

Le diplomate a toutefois noté que le message général lui-même – que le continent devrait s’unir dans son soutien à l’Ukraine – est toujours d’actualité.

Dans une interview au journal Der Tagesspiegel, publiée samedi, on a demandé à Baerbock si elle pensait que l’Allemagne était « en guerre avec la Russie ». Elle a répondu par la négative mais a ajouté qu’en attaquant l’Ukraine, Moscou attaquait aussi “notre ordre de paix européen”.

Clarifiant sa remarque précédente, dans laquelle elle disait que l’Europe était “mener une guerre contre la Russie”, le ministre des Affaires étrangères a affirmé que le contexte était essentiel pour le comprendre correctement.

Baerbock a raconté comment elle avait dû parer les accusations selon lesquelles l’Allemagne n’en faisait pas assez pour soutenir l’Ukraine à l’époque, les critiques citant le refus de Berlin de fournir des chars à Kiev.

“C’est pourquoi j’ai précisé que nous soutenions l’Ukraine dans sa légitime défense”, a expliqué le diplomate. Elle a ajouté qu’elle essayait également de communiquer un autre point, à savoir que l’offensive de Moscou avait ciblé toute l’architecture de sécurité de l’Europe, et pas seulement son voisin.

Selon Baerbock, ses paroles avaient été délibérément mal interprétées par le “La propagande du régime russe.”

Elle a conclu en citant un dicton allemand : “Celui qui ne se trompe pas, ne vit pas.”

Commentant la remarque de Baerbock, Moscou a déclaré à l’époque qu’elle n’avait servi qu’à montrer que l’Occident planifiait le conflit actuel depuis des années.

Son choix de mots n’a pas non plus plu à un certain nombre de politiciens à la maison, tant à droite qu’à gauche du spectre politique.

Bild a affirmé que le bureau du chancelier Olaf Scholz était de plus en plus mécontent de la performance de Baerbock et aurait consigné ses faux pas.