Les restrictions de Covid varient d’un pays à l’autre pendant les finales, avec une capacité totale de 60 000 spectateurs invités à regarder des matchs à la Puskas Arena de Budapest, la moitié des 90 000 potentiels introduits au stade de Wembley et entre 10 000 et 15 000 fans sur d’autres terrains.

Lors d’une conférence de presse jeudi, le ministre allemand de l’Intérieur Horst Seehofer a donné son point de vue peu impressionné sur la situation.

« La position de l’UEFA est totalement irresponsable », Seehofer bouillonnait. « Je ne peux pas expliquer pourquoi l’UEFA n’est pas raisonnable… Je soupçonne que c’est dû au mercantilisme. »

Le ministre allemand de l’Intérieur, Horst Seehofer, a qualifié l’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, de « totalement irresponsable » pour avoir autorisé de grandes foules à #EURO2020 jeux.Environ 60 000 fans seront autorisés à entrer dans le stade de Wembley à Londres pour la finale, malgré les avertissements des experts de la santé. pic.twitter.com/nwpBSbhSwn – DW Politique (@dw_politics) 1 juillet 2021

Le mercantilisme devrait « ne pas occulter la protection de la population contre l’infection », a ajouté Seehofer.

« Nous savons tous que l’évitement des contacts et certaines règles d’hygiène sont indispensables pour vaincre les infections. »

Seehofer a ajouté que « les gens sont très proches les uns des autres » et « célébrer les succès avec de gros câlins » l’a fait « préordonné que cela favorisera l’apparition d’infections ».

Seehofer a noté que les matchs avec 60 000 spectateurs – comme ceux de la Puskas Arena et les demi-finales et la finale, qui se joueront à Wembley – propageraient COVID-19, tout en se comparant à d’autres matchs à Munich, où seulement 14 500 sur le plan social -les parieurs distants ont été autorisés à entrer et ont dû porter des masques faciaux, téléchargeant leurs résultats de test de covid négatifs sur une application.

Horst Seehofer, ministre allemand de l’Intérieur, a déclaré que la politique de l’UEFA concernant les foules dans les stades est « absolument irresponsable ». – Guy Chazan (@GuyChazan) 1 juillet 2021

Ailleurs dans la politique allemande, Karl Lauterbach, expert en santé au parlement allemand, a déclaré : « L’UEFA est responsable de la mort de nombreuses personnes. »

Dans une déclaration à Reuters, cependant, l’instance dirigeante a insisté sur le fait qu’il est « complètement aligné » avec les directives des autorités sanitaires locales sur chaque site.

« Les décisions finales concernant le nombre de supporters assistant aux matches et les conditions d’entrée dans l’un des pays hôtes et stades hôtes relèvent de la responsabilité des autorités locales compétentes, et l’UEFA suit strictement ces mesures », il dit aussi.

Public Health Scotland reliant environ 2 000 cas de coronavirus à l’Euro 2020, dont 1 294 résidents écossais qui se sont rendus à Londres pour le match contre l’Angleterre. 397 étaient à Wembley. Ils n’ont pas encore dit combien de personnes avaient été vaccinées, bien que les 3/4 étaient âgés de 20 à 39 ans. – Rob Harris (@RobHarris) 30 juin 2021

Les autorités sanitaires écossaises ont déjà déclaré publiquement que près de 2 000 personnes qui se sont rendues à Londres pour regarder le match nul 0-0 de leur pays contre l’Angleterre à Wembley ou pour traîner dans la capitale ont été infectées, car la Finlande a identifié 300 ressortissants qui ont attrapé le virus en acclamant dans leur équipe à Saint-Pétersbourg.

La vice-Première ministre russe, Tatiana Alexeyevna Golikova, a appelé à l’interdiction des rassemblements sociaux de plus de 500 personnes dans la ville russe avant le match de quart de finale de l’Espagne contre la Suisse vendredi, qui devrait voir environ 34 000 fans profiter de l’action à la Gazprom Arena .

Et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que la foule dans les stades et dans les bars des villes hôtes est la force motrice de l’augmentation des cas.

Juste pour le contexte : #Tokyo2020 n’autorise que les spectateurs locaux, pas de chants ni d’acclamations excessives pour les foules. Aucune exception pour les athlètes ou les médias en termes de santé et sécurité. #coronavirus#COVID-19[FEMININE#TokyoOlympics#uefa#ENGGERhttps://t.co/8XgdlkMglx — Gernot Bauer (@ESO_Gernot) 29 juin 2021

Tentant de calmer les esprits inquiets, Daniel Koch, qui est le conseiller médical de l’UEFA pour l’Euro 2020, a déclaré que les vaccinations et les contrôles stricts aux frontières empêcheraient une nouvelle vague de déferler sur l’Europe.

« Il n’est pas totalement exclu que des événements et des rassemblements puissent finalement conduire à une certaine augmentation locale du nombre de cas », a-t-il ajouté. dit Koch.

« Cela ne s’appliquerait pas seulement aux matchs de football, mais aussi à tout type de situations désormais autorisées dans le cadre des mesures d’assouplissement décidées par les autorités locales compétentes. »