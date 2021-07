S’adressant aux journalistes lundi, Horst Seehofer a rejeté les affirmations selon lesquelles le gouvernement n’avait pas donné suffisamment d’avertissements avant les inondations dévastatrices, entraînant un nombre de morts plus élevé.

« Il serait totalement inconcevable qu’une telle catastrophe soit gérée de manière centralisée à partir de n’importe quel endroit. Vous avez besoin de connaissances locales », a déclaré Seehofer.

Ce n’est pas Berlin qui déclare l’état d’urgence, cela se fait localement.

Les commentaires de Seehofer sont intervenus après qu’un haut responsable du Parti libre-démocrate d’opposition, Michael Theurer, ait accusé le gouvernement allemand d’une « défaillance systémique » parce que les gens n’ont pas été suffisamment prévenus avant la catastrophe.

Ses critiques, formulées dans une interview accordée à l’agence de presse DPA, ont également été réitérées par Susanne Hennig-Wellsow, chef du parti allemand Die Linke, qui a exigé que Seehofer démissionne en raison du nombre croissant de morts.

La défense du gouvernement par Seehofer a été faite lors d’une visite de certaines des zones les plus touchées par les inondations, notamment Ahrweiler et le barrage de Steinbachtal, qui a provoqué une évacuation il y a quelques jours, craignant de risquer de faire éclater ses murs. Les résidents locaux sont depuis rentrés chez eux après qu’une inspection a révélé que le barrage avait été stabilisé.

Avec des crues rapides et montantes qui ont soudainement frappé certaines parties de l’ouest de l’Allemagne la semaine dernière, certains habitants de la région touchée se sont retrouvés coupés, sans électricité ni communications, dans une situation que la chancelière Angela Merkel a qualifiée de « terrifiant ».

Bien que le gouvernement n’ait pas confirmé la valeur du plan de secours qu’il s’est engagé à mettre à disposition pour soutenir les zones touchées, il a été signalé qu’un chiffre d’environ 400 millions d’euros (340 millions de dollars) est envisagé.

Lundi, plus de 190 personnes ont été confirmées mortes à cause des inondations et jusqu’à 1 500 sont portées disparues, les sauveteurs cherchant toujours dans les zones touchées.

