Le ministre allemand de l’Intérieur attrape un coronavirus après la vaccination

Seehofer est «Dans l’isolement domestique et ne présente actuellement aucun symptôme de la maladie», un porte-parole du ministère de l’Intérieur tweeté le lundi.

Seehofer, 71 ans, a reçu son premier vaccin contre le coronavirus de Pfizer / BioNTech à la mi-avril. Deux semaines plus tôt, il avait publiquement défié l’appel du ministre de la Santé Jens Spahn demandant à ses collègues ministres de prendre le vaccin d’AstraZeneca, alors que l’opinion publique sur le vaccin AstraZeneca diminuait, en raison des craintes que cela provoque des caillots sanguins.

«La réponse à la demande de Jens Spahn est« Non! »» Seehofer a déclaré à Bild, un tabloïd allemand. «Je ne serai pas patronné.»

Seehofer a déclaré à Bild qu’il n’avait aucun problème avec le vaccin AstraZeneca; plutôt, il avait un problème avec le fait d’être dirigé.

Il n’y a actuellement aucun consensus sur la question de savoir si les vaccins arrêtent complètement l’infection. Aux États-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention ont découvert en mars que l’injection de Pfizer était efficace à 90% pour arrêter l’infection deux semaines après la deuxième dose. La ligne officielle de l’Organisation mondiale de la santé sur les vaccins est que « Nous ne savons toujours pas dans quelle mesure cela vous empêche d’être infecté et de transmettre le virus à d’autres. »

S’il avait reçu une deuxième dose du vaccin Pfizer, Seehofer pourrait avoir été parmi les 10% malchanceux encore ouverts à l’infection. Cependant, étant donné qu’il n’avait reçu qu’une seule dose, cette chance était probablement plus élevée.

